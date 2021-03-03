Antalya'dan 'Turizm ve sanayiye aşıda öncelik tanınsın' talebi

Fikri CİNOKUR

ANTALYA - Aşılamanın mart ayı sonuna kadar tamamlanması halinde salgının önlenmesinde, normalleşme sürecinin hızlanmasında ve ekonomik kalkınmanın ivmelenmesinde önemli mesafeler kat edileceğini ifade eden Bahar, “Üretim ve hizmet sektörleri yüz binlerle ifade edilen sayıda kişiye istihdam sağlıyor. Turizm tesislerinde, sanayi kuruluşlarında kalabalık insan grupları işin doğası gereği bir arada bulunuyor ve birbirleri ile etkileşimde bulunarak çalışıyor. Bu iki sektör çalışanlarına aşılamada öncelik tanınması, salgının önlenmesine, normalleşme sürecinin hızlanmasına ve ekonomik kalkınmanın ivmelenmesine önemli katkılar sağlayacaktır” diye konuştu. Bahar, “Sektör çalışanları mart sonuna kadar aşılanır ve bu durum uluslararası arenada kapsamlı bir tanıtım atağı ile birleştirilirse, Antalya 2021 yılında yeni bir başarı hikayesine imza atabilir” dedi.