Antalyalı çiftçi Ali Kaçak, serada süs balığı üretiyor

Fikri CİNOKUR



ANTALYA - Domates ve sebze üretiminden para kazanamayan Antalyalı çiftçi, sebze üretimini bırakıp serada süs balığı üretimi ve yetiştiriciliğine başladı. Reyhan Süsü Balıkçılığı’nın sahibi Antalyalı çiftçi Ali Kaçak (50), 27 yaşındaki oğlu Kemal Kaçak ile birlikte 11 yıldır serada süs balığı yetiştiriciliği yaptığını belirtti. Kepez ilçesi Ünsal mahallesinde 1998 yılından 2009 yılına kadar ailesi ile birlikte serada domates ve çeşitli sebze ürettiklerini anımsatan Ali Kaçak, ancak para kazanamadığı için sebze üretimini terk etme kararı aldığını kaydetti.

Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na bağlı Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Merkezi’ndeki bazı tanıdıklarının boş bulunan serada süs balığı yetiştiriciliğinde deneme amaçlı çalışmalar yaptığını anlatan Kaçak, şöyle konuştu: “Serada sebze üretimi zor ve çok zahmetli. Ama çiftçi para kazanamıyor. Seracılığı bırakma kararı aldım. Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü de sebzeleri söktüğüm serada süs balığı yetiştiriciliği deneme çalışmaları başlattı. Deneme çalışmaları sona erince ben de yapmak istedim. Anaç çeşitleri verdiler ve ben de yetiştirmeye başladım. Türkiye’de serada balık üreten belki de tek kişi oldum. Benden sonra serada süs balığı yetiştiriciliği yaygınlaştı.”

Kaçak, 5 dönüm serada başta kırmızı Japon süs balığı olmak üzere Çin, Tayland ve Endonezya’dan ithal edilen canlı doğurgan süs balık çeşitlerini de üretmeye başladıklarını ve Türkiye’nin süs balığı ithalat miktarının azalmasına da katkı yaptıklarını söyledi. Kaçak, şöyle devam etti: “Şu anda domates ve sebzeden daha fazla kazanıyoruz. Artık kendi üretimimizi yapmaya başladık. Yerli tür süs balıkları da yetiştiriyoruz. Şu anda 300 bin adet yavru süs balığı var. Ortalama 1 TL’den alıcı buluyor. Online satış da yapıyoruz. Antalya ve çevre illerinden müşterilerimiz çiftliğimize gelip alabiliyor. İç piyasanın talebini karşılamakta bir hayli zorlanıyoruz.” Süs balığı yetiştiriciliğinde de ‘erkenci’ dönem olduğunu anlatan Ali Kaçak, “Dışarda süs balık yetiştiriciliği 4-5 ay sürüyor. Ancak serada 2,5 ay daha erken yetişiyor. Yem fiyatları çok maliyetli olduğu için yem ürettiklerini de söyleyen Kaçak, turizm bölgesindeki otellerin açık havuzları için de balık ürettiklerini bildirdi” dedi. Savaştan önce süs balığının Suriye’den ithal edildiğini daha sonra bu ihtiyacın Uzak Doğu’dan karşılandığını belirten Ali Kaçak, “Üretimimizin artmasıyla ithalat da azaldı. Yılda 12 milyon liralık ithalat ülkemizde kalmaya başladı” dedi.