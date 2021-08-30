Antalyalı genç iş insanları deprem master planı istiyor

Fikri CİNOKUR

ANTALYA – Antalyalı genç iş insanları Antalya’nın ‘Afet kenti’ olmasını istemediklerini, bu nedenle kentte Deprem Master Planı’nın mutlaka konuşulması gerektiğini belirtiyor. Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD) Osman Sert yaptığı açıklamada , Antalya’nın bir afet kenti olmasını istemediklerini bildirdi.

Antalya’nın acı bir şekilde yaşadığı orman yangın felaketinin önemli bir ders niteliğinde olduğunu ifade eden Sert, “12 gün boyunca devam eden yangın bölgenin ekosistemine büyük zarar verdi. Yaşanan yangının bıraktığı tahribat dolayısıyla Manavgat’ta mikro iklim değişiklikleri yaşanacak. Belki erozyonlar yaşanacak. Şimdi bölge için neler yapabiliriz bunları konuşmanın zamanı. ANTGİAD olarak tüm enerjimizi yangın bölgesinin yeniden yaşaması için neler yapabiliriz diye vermeye hazırız” diye konuştu.

“Riskleri görmezden gelemeyiz”

İklimsel faktörlerin artık göz ardı edilemeyeceğini ve doğanın her gün insanlara bir mesaj verdiğini vurgulayan Sert, özellikle gençler olarak doğanın verdiği mesajın herkes tarafından dikkate alınmasını istediklerini belirtti. Sert, şöyle devam etti: NASA, küresel ısınmanın denizlere etkilerini gösteren yeni bir rapor yayımladı. Bu raporda Antalya’da ilerleyen yıllarda deniz seviyesinin 1 metre daha yükseleceği belirtiliyor. Yine ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsünün yaptığı çalışmada bölgemizde deniz seviyesinin son 20 yılda 6 santimetre yükseldiğine dikkat çekildi. Artık bunları görmezden gelmemeli riskleri göz önünde tutarak tedbirleri almalıyız.’’

Antalya’nın iklimsel faktörler dışında da risklere sahip bir kent olduğuna dikkat çeken ANTGİAD Başkanı Osman Sert, “Antalya 2’nci derece deprem bölgesinde bulunuyor. Manavgat’ta yaşanan yangında gördük ki risklere erken tedbir alınmazsa yaşanan felaketlerin boyutları da büyüyor. Bunun önüne geçebilmemiz için Antalya için deprem mastır planını konuşmalı ve gündemde tutmalıyız. Antalya’nın bir an önce bu riskleri göz önüne alıp ciddi bir kentsel dönüşüm planlaması yapmalı. ANTGİAD olarak bizler her kurum ve kuruluşla bu önleyici çalışmaların yapılması için işbirliğine hazırız. Bizler bu kentin ve ülkenin geleceği olarak bizlerden sonraki nesillere yaşanabilir bir kent ve dünya bırakmalıyız” dedi.