Antalyalı genç iş insanları, ‘Yapay Zeka’ projesine destek bekliyor

Esra KÖKSAL TARI



ANTALYA -Pandemi sürecinin dijitalleşmeye büyük bir ivme kazandırdığını belirten ANTGİAD Başkanı Osman Sert, proje ile Antalya’nın kalkınma alanında daha iyi yere geleceğini söyledi.

ANGİAD olarak hazırladıkları “Yapay Zeka” projesi ile yurtdışından bir turistin Türkiye’de nelere ilgi duyabileceğini tespit edip, toplanan verilerle Antalya turizmine katkı sağlamayı hedeflediklerini anlatan Sert, proje için TÜBİTAK’tan destek beklediklerini kaydetti.

KOBİ’lerin yapay zeka farkındalığı ile birlikte rekabet ortamında daha iyi bir konuma gelebileceğini ifade eden Sert, şöyle devam etti: “Yapay zeka ile dijital dönüşümün ekonomimize güç katmasını istiyoruz. Bu proje ile Antalya sürdürülebilir kalkınma anlamında daha iyi bir noktaya gelecek. Yaptığımız protokollerle yapay zeka ve veri farkındalığını sağlayıp, yapay zeka uygulamalarının kullanımını artırmak ve iş analitiğinde verimli çözümler ile bölgedeki firmaları buluşturmak amacıyla eğitsel ve bilimsel iş birliğinde bulunmayı amaç edindik.”

KOBİ’lerde Yapay Zeka İnisiyatifi olarak öncelikli görevlerinin KOBİ’lerin dijitalleşmesi ve yapay zekanın hayata geçirilmesi olduğunu anlatan Sert, “Artık dönemin sezgisel öngörülerle değil, veriye dayalı yorumlamalar yapılması ile ilgili dijitale taşınması gerektiği görüşündeyiz” dedi.