Antalyalı iş insanı Erkan Şahin bıçaklanarak öldürüldü

Esra KÖKSAL

ANTALYA – İnşaat ve restoran sektöründe faaliyette bulunan Antalyalı iş insanı Erkan Şahin, park etme sorunu nedeniyle tartıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

İddiaya göre olay dün gece yarısı Muratpaşa ilçesi Bülent Ecevit Bulvarı’nda meydana geldi. Antalyalı iş insanı 31 yaşındaki Erkan Şahinrestoranını kapattıktan sonra geceyarısı evine gittiği sırada otomobili park etme yüzünden Halil İbrahin Dörtkardeş ile tartıştı.

Tartışma sırasında adı birçok suça karıştığı öğrenilen Halil İbrahim Dörtkardeş, Antalya İş İnsanları Derneği üyesi Erkan Şahin’i sırtından bıçaklayarak ağır yaraladı. Özel bir hastaneye kaldırılan 2 çocuk babası Erkan Şahin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şahin’in cenazesi Çağlayan mahallesi mezarlığında defnedilecek.

İş insanı Erkan Şahin’i öldüren Halil İbrahim Dörtkardeş olay yerinden kaçtıktan sonra Konyaaltı ilçesinde bir yakınının evinde polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Cinayetle ilgili soruşturma sürüyor.