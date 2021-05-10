Antalyalı tekneciler, denize açılma yasağının kaldırılmasını istiyor

Fikri CİNOKUR



ANTALYA - Mavi tur ve günü birlik tur tekne ve yat sahipleri tam kapanma sürecinde Antalya’da denize açılma yasağının kaldırılarak, turizm sezonu başlangıcında Paskalya tatilini değerlendirmek istiyor. Antalya’nın Kemer ilçesinde faaliyette bulunan S.S Mavideniz Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Kara, tam kapanma döneminde Antalya sahillerinde denize açılmanın yasaklanırken, Muğla sahillerinde günübirlik tur teknelerinin serbest olmasına anlam veremediklerini belirtti.

Tam kapanma döneminde Muğla sahillerindeki günü birlik tur tekne ve özel ticari yatların yolcu taşıdığını ve para kazandığını anlatan Kara, ‘’Ancak Antalya’da Gazipaşa’dan Kaş-Kalkan’a kadar olan sahilde bulunan 730 günü birlik ve özel ticari yat işletilemiyor. Bu haksızlık giderilmeli. Şu anda Avrupa’da Paskalya tatili var. Biz bunu iyi değerlendirmeliyiz. Paskalya dönemi sektörün nasıl geçeceğinin bir habercisi. Sezona başlarken tüm günü birlik ve özel ticari yatlar büyük yatırım yaptı” dedi. Kara, Antalya ve kemer sahillerinde açık olan otellerin su sporları işletmelerinin ticari faaliyetlerini sürdürdüğünü, ancak günü birlik ve özet ticari yatların faaliyet sürdüremediğini ve sektör olarak çok mağdur olduklarını kaydetti.

Deniz Ticaret Odası (DTO) Antalya Şube Başkanı Ahmet Çetin de İçişleri Bakanlığı nezdinde yaptıkları görüşmelerin sonuç vermediğini, valiliğin kararını geri aldıramadıklarını söyledi. Konuyu AK Parti Antalya milletvekilleri ve DTO Genel Başkanı Tamer Kıran’a da ilettiklerini anlatan Çetin, tam kapanma sürecinin de sonuna gelindiğini belirtti. Çetin, ticari yat ve günü birlik tekne faaliyetlerinin Antalya’da yasak, Muğla’da ise serbest olmasına bir anlam veremediklerini ifade etti.