Antalyalı turizmci eleman sıkıntısı yaşıyor

Fikri CİNOKUR

ANTALYA - İnsan Kaynakları Yöneticileri Derneği Başkanı Okay Çıkan, turizm sektöründe her zaman kalifiye ve vasıfsız eleman sıkıntısı yaşandığını söyledi. Turizm sezonunun başlamasıyla eleman sıkıntısının daha da artacağını belirten Çıkan, “Turizm çalışanları sektörden uzaklaştı. Eleman sıkıntısı yaşayan turizm işletmeleri İngilizce, Rusça bilen yabancı getirerek sorunu çözmeye çalışıyor. Düşük ücret vererek eleman sıkıntısı çözülemez. İşletmeler de kendilerine çekidüzen vermeli” ifadesini kullandı. Otel ve Turizm İşçileri Sendikası Antalya İl Temsilcisi ve Antalya Turizm Çalışanları Platformu Sözcüsü Cafer Yelsalı da, kontrollü normalleşme ile birlikte şehir içi işletmelerin yavaş yavaş açılmaya başladığını belirtti. Yelsalı, şunları söyledi: “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ocak ayı verilerine göre sektörde 851 bin 203 işçi çalışır görünüyor. Eğer turizm sezonunun en yüksek olduğu 2019 Temmuz rakamları dikkate alınırsa sektörde 1 milyon 52 bin 609 işçinin yeni sezonda çalışması gerekiyor. Yani yeni 201 bin 406 sigortalı işçi artışı olmalı. Yeni yapılan oteller, yeni açılan işletmelerle bu sayının daha da artması beklenmeli’’ dedi.