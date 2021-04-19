Antalyalı turizmcinin umudu Ukrayna ve iç pazara kaldı

Fikri CİNOKUR

ANTALYA - Geçen yıl dünyada yaşanan pandemiye rağmen kısa dönemde 13 milyon turist ağırlayan Türkiye “Güvenli Turizm Sertifikası’’ ile Avrupa’da ilgi odağı haline gelmişti. Yeni sezona büyük umutlarla başlayan turizm sektörü tüm çalışmalarını tanıtıma yönlendirmişti. Erken rezervasyonlarda da hareketlilik yaşayan turizmciler tüm zamanların rekorunu kırmak için çalışmaya başlamış, büyük umutlar beklenen Almanya, Rusya ve İngiltere için tanıtım atağına geçmişti. Ancak, pandeminin yeniden artmasıyla başta Almanya olmak üzere Avrupa, İngiltere ve Rusya’nın haziran ayına kadar kapanmaya başlaması turizm sektöründe moralleri bozdu. Turizmciler kapıları kapatmayan Ukrayna ile iç pazarda umut aramaya başladı.

Her yıl 15-22 Nisan tarihleri arasında ‘Turizm Haftası’nı kutlayan Türkiye’nin 2021 sezonuna buruk girdiğini söyleyen Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, “Olmayan turizmin kutlaması da yok” dedi. Açık olan otellerin ayakta kalma, kapalı olanların da öteleme peşinde olduğunu bildiren Atmaca, Rusya’dan 10 Nisan’da 37 uçağın geldiğini ancak bu ülkenin seyahat kısıtlaması getirmesiyle geri dönüşlerin başladığını belirtti. Atmaca, şunları kaydetti: “Rusya’dan uçaklar boş gelip dolu gidiyor. Sezonda beklentimiz Ramazan Bayramı’na kaldı. Şahsen çok ilgi olacağını da düşünmüyorum. Haziran ayına kadar pek yoğun olamayacak gibi. İç pazarda da bir talep vardı. Kısıtlamalar olunca belirsizleşti.”

Yeniden kapanma ile sektörün elinin kolunun bağlı kaldığını ifade eden Atmaca, şöyle devam etti. “19 aydır kör topal giden bir sektör var. Yeniden kapanmayla Haziran ayına odaklandık. Rusya, haziran ayına kadar kapalı. Avrupa kapalı. Açık tek Ukrayna ve iç pazar kaldı. İç pazarda da kararsızlık var. Elimiz kolumuz bağlı. 19 aydır para kazanamayan sektör var. Yeni sezonda çalışanlarımızın geri dönmesini bekliyorduk. Aşının hızlandırılmasını bekliyoruz.’’

“Sektöre destek devam etmeli”

Akdeniz Turistik Oteliler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı da Turizm Haftası nedeniyle yaptığı açıklamada, turizm sektörünün ülke kalkınmasına olan katkılarını her geçen yıl daha da hissettirdiğini belirtti. Pandemiyle birlikte döviz girdisi ve istihdamın daha da önemli hale geldiğine dikkat çeken Yağcı, şöyle devam etti: “Türk turizm sektörü uluslararası pazarda marka haline geldi. Türk turizmi 40 yıldan fazla tecrübesiyle 2019 yılında 52 milyon turist sayısına ulaştı. Salgının yol açtığı küresel ekonomik krizle birlikte, ülkemiz için döviz girdisi ve istihdam yaratmak çok daha önemli hale geldi. Bunun için 2020 Mart ayında açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi’nde sunulan mali destek, finansman ve likidite imkanları son derece önemli ve yerinde oldu. Bugüne olduğu kadar bundan sonraki dönemde de sektörün desteklenmesi önemlidir.”

Salgın sonrası sektörün önceliğin dayanıklılığının arttırılması olacağını vurgulayan Yağcı, “2020’de salgının etkisini göstermesi ile yeni bir döneme girdik. Bu dönem belki de korona çağı olarak adlandırılacak. Salgın sonrası dönemin özellikleri, insancı iş ve iletişim yönetimi, güven, çözüm üretmek, sağlık güvenliği, kapsayıcılık ve iletişim olacaktır. Sektörümüzün daha dayanıklı olmasını sağlarken uluslararası seyahatin başlamasında öncü olan ülkemizin, sektörümüzün dayanıklılığını özellikle bu dönemde desteklenerek artırılması son derece önemli” dedi.

50’den fazla sektör olumsuz etkilenecek

Antalya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Ali Bahar ise pandemide artan vaka sayılarına dikkat çekerek, tüm vatandaşlara duyarlılık çağrısında bulundu. Vaka sayılarının Ramazan ayı sonuna kadar en aza düşürülmesi gerektiğini vurgulayan Bahar, “Aksi halde turizm sektörü ile birlikte turizm tedarikçisi 50’den fazla sektör bu durumdan olumsuz etkilenecek. Antalya olarak vereceğimiz en güzel karşılık, tedbir ve kurallara uyarak vaka sayılarını hızlı bir şekilde en aza düşürmektir. Antalya’nın lokomotif sektörü turizmdir. Antalya’da turizm sektörünün ve turizm tedarikçisi diğer sektörlerin bir yılı daha kayıplarla geçirecek gücü ve takati kalmadı. Herkes, önce kendisinin ve ailesinin sağlığı ve refahı için, kural ve tedbirlere uymalı, Antalya’nın başarılı bir turizm sezonu geçirmesi için elinden gelen gayreti göstermelidir’’ diye konuştu.

Rus turizm sektörü Türkiye ile uçuşların başlamasını bekliyor

Rusya Turizmciler Birliği Başkan Yardımcısı Yuriy Barzıkin, Rusya’nın Türkiye ile uçuşları geçici olarak kısıtlaması nedeniyle Rus tur şirketlerinin kaybının 5 milyar rubleye ulaştığını belirtti. Barzıkin, “Türkiye ile uçuşların 1 Haziran’da tekrar başlamasıyla kayıpları telafi etmeyi umuyoruz” dedi. Rusya’nın Yekaterinburg şehrinde haber ajansı TASS’a konuşan Barzıkin, Türkiye ile uçuşların kısıtlanmasından sonra Rus turizm sektöründe önemli kayıplar yaşandığını anlattı. Toplam kayba ilişkin çeşitli hesaplamalar yaptıklarını belirten Barzıkin, “Rus tur şirketlerinin kaybı en az 5 milyar ruble (yaklaşık 500 milyon TL) veya daha fazla da olabilir. Buna İstanbul üzerinden transit uçuş gerçekleştirmeyi planlayanlar dahil değil” diye konuştu. Barzıkin, “Türkiye ile uçuşların 1 Haziran’da tekrar başlamasıyla kayıpları telafi etmeyi umuyoruz.” dedi.