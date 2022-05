Antalya’nın En İyi Akaryakıt İstasyonları ödüllendirildi

Takip Et

Fikri CİNOKUR

ANTALYA - Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) tarafından kentin En İyi Akaryakıt İstasyonları’’ Hizmet Kalite ödülü yarışması sonuçlandı. Gizli müşterilerle 10 ilçede geçen yılın Kasım ve Aralık aylarında 09.00-21.00 saatleri arasında 267 akaryakıt bayisinde denetim yapıldı. Yapılan değerlendirme sonucunda 20 akaryakıt bayisi çeşitli kategorilerde ödüllendirildi.

ATSO’da düzenlenen ödül törenine PÜİS Genel Başkanı İmran Okumuş, ATSO Meclis Başkanı Süleyman Özer, TSE Bölge Müdürü Hasan Demirtaş, ATSO 14.Grup Meclis Üyesi ve TOBB Sektör Meclisi Başkan Yardımcısı Ali Yılmaz, ATSO Yönetim Kurulu Üyesi ve PÜİS Antalya Şube Başkanı Mücahit Turgut, ATSO 14. Grup Komite Başkanı Melih Beken, 14. Grup Komite Üyesi Hasan Çelik ve 14. Grup Komite Üyesi ve PÜİS Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Çakırer katıldı.

Yarışmanın tüm sektörlere örnek olduğunu belirten ATSO Başkanı Davut Çetin, ‘’Odamızın ‘En İyi Akaryakıt İstasyonu Yarışması’ tüm sektörlere örnektir. Bu tür yarışmalar ilham verir, teşvik eder, sektörel birlikteliği güçlendirir. Bu yarışma aynı zamanda bir tür markalaşma projesidir, hem işletmelerin hem Antalya’nın markalaşmasına katkı yapmaktadır” dedi.

Antalya’da akaryakıt sektöründe beş bin kişiye istihdam sağlandığını ifade eden Çetin, şunları kaydetti. ‘’Akaryakıt istasyonlarının hizmet kalitesi, temizliği, kentlerde gelişmenin ve medeniyetin göstergelerinden birisidir. Diğer taraftan elektrikli taşıtlara geçilmesinin gündemde olduğu bir dönemde sektör bu yatırımları da yapabilecek güçte olmalıdır. Böyle bir sektörün standartlarının düşürülmemesi gerekir.”

Dereceye giren istasyonlar ve kategorileri şöyle:

Tüm Kategorilerde En İyi İstasyon:

1. Karatoy Petrol Tur.Tic.Ltd Şti

2. Birlik Petrol Ürün.San.Tic.A.Ş 3.

3. Karkaş Petrol San.ve Tic.Ltd.Şti

Hal En Temiz İstasyon-Genel Görünüm kategorisi:

1. Büyükgebizler Petrol Ürünleri San. Tic. A.Ş

2. Hesapçıoğlu Petrol Tur. Tic. San.ve Pazl. A.Ş

3. Göçmentürk Tur.Tic.Ltd.Şti. - Gazipaşa Şubesi

En İyi Market Hizmeti Sunan İstasyon kategorisi:

1. Kepezler Tic. Tur. ve San. Ltd. Şti

2. Sefa Kuyumculuk İnş. Tic. Tur. Ltd. Şti.

3. Taşkıran Tic. San. Ltd. Şti.

COVİD 19’a Karşı En Güvenli İstasyon kategorisi:

1. Aslanlar Antalya Pet. Ürün. ve Tic. A.Ş

2. Mustafa Altunbaş San. Tic. Ltd. Şti. - Antalya Konuksever Petrol Şb.

3. Sezerler Petrol Tic. Ltd. Şti.

En İyi Tuvalet Hizmeti Sunan İstasyon kategorisi:

1. Bozkan Akaryakıt Ltd.Şti. - Aşık Veysel Şubesi

2. Erdem Antalya Petrol Ürünleri Tic.A.Ş. - Konyaaltı Şubesi

3. Ünal Petrol San.ve Tic. A.Ş.

En İyi Hizmet/En İyi Personel kategorisi:

1. Aytoç Petrol Ür.San.ve Tic .A.Ş

2. Güleç Petrol Tic.Pazl.Ltd.Şti.

3. Yusuf Albayrak Petrol Ltd. Şti.

4. Efecan Akaryakıt Ltd.Şti.

5. Yaşar Yalçın Petrol Ltd.Şti.