Antalya’ya 100 milyon liraya kadar nefes kredisi

Fikri CİNOKUR

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nın (ATSO) mayıs ayı meclis toplantısında ekonominin sorunları hakkında bilgi veren ATSO Başkanı Davut Çetin, 5 aydır açılmayan, açılsa da iş yapamayan, genelge mağduru binlerce üyelerinin olduğunu söyledi. Çetin, “Üyelerimize ekonomik desteği sürekli konuştuğumuz için neredeyse rüyasını göreceğiz. Konuşmaktan yorulduk, ama ateş düştüğü yeri yakıyor. Geçen yıl kredide dünya rekoru kırdık. Küçük esnafa kira desteği gibi destekler kuşkusuz önemli. Bu son 3 ve 5 bin lira destek ise tek kişi çalışan esnaf için yine bir can suyu oldu. Kamu bütçesinden bizim üyemize, şirketlere verilen destekler yetersiz. Kira, genel gider ve ciro kaybı destekleri yetersiz kaldı” diye konuştu.

“Antalya birinci darbeyi pandemiden, ikinci darbeyi turizmden aldı”

Antalya’nın birinci darbeyi pandemiden, ikinci darbeyi turizmden aldığını vurgulayan Çetin, “Turizmde pandemide 2019’a göre yüzde 80 kaybımız var. Turizm ve turizme bağlı sektörlerde 15 aydır açılamamış, açılsa da iş yapamamış işletmelerimiz var. Geçen yıl mart-haziran arasında restoranları, kafeleri kapattık. Kasımdan mart sonuna kadar tekrar kapattık. Nisanda açtık mayıs ayında yeniden kapattık. Paket servisle çalışmayan dünya kadar yiyecek-içecek işletmesi var” dedi.

Sadece turizmle ayakta duran giyimden kuyuma kadar çeşitli sektörlerde binlerce üyesi bulunduğuna dikkat çeken ATSO Başkanı Davut Çetin, şöyle devam etti: “Bizim üyemize 750 lira kira yardımı, 40 bin lira tavanlı ciro kaybı yardımı, 5 bin lira hibe gibi yardımlar yetmez. Bu kapanma döneminde de biz yeni bir nefes kredisi paketi sağlamak için yoğun çalıştık. Bu yıl da Antalya’da 100 milyon liraya yakın bir nefes kredisi devreye almış olacağız. 1 Haziran’dan itibaren işletmelerimiz açılsın istiyoruz. Ekonomik destek dışında önemli bir talebimiz kapalı olan işletmelerimizin açılmasıdır. Pandeminin yükünü, kapanma sürecindeki hataların yükünü bu işletmeler fazlasıyla çekti.”

“Turizm açılmadıkça 2 afet birden var demektir”

Antalya’da turizm sezonunun ne zaman açılacağının tartışıldığına dikkat çeken Çetin, “Artık önemli konumuz bu sezon turizmin ne olacağıdır. Turizm açılmadıkça Antalya için 2 afet birden var demektir. Geçen yıl turizmdeki kayıp nedeniyle çift bedel ödedik, bu yıl da kapanmada geç kalmanın faturasını da hem sağlıkta hem turizmde birlikte ödüyoruz. Avrupa ülkelerinin bir kısmı normalleşmeye geçti, İspanya ve Yunanistan turist almaya başladı. Biz bu yıl geç kaldık. Şubat ayında kapansaydık, şu anda Antalya’ya günde 30-40 bin turist geliyor olurdu. Şubat ayında söyledik, dinletemedik” ifadelerini kullandı. “Bu yıl 2019 yılının yarısı kadar yabancı ziyaretçi bekliyorduk” diyen Çetin, şimdi ümitlerinin haziran sonunda, temmuz ayında turizmin başlaması olduğunu dile getirdi. Çetin, “Almanya’nın, İngiltere’nin, Rusya’nın koşullarını bilmeli ve buna göre program yapmalıyız. Aksi halde mayıs deniyor, hazirana kalıyor; haziran deniyor, temmuza kalıyor. Belirsizlik oluyor” yorumunu yaptı.