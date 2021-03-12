Antalya’ya astronomi merkezi

Fikri CİNOKUR

ANTALYA - Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Kandilli Rasathanesi’ni kuran Antalyalı Gökbilimci Mehmet Fatin Gökmen anısına Dokuma Park içerisinde bulunan Antalya Bilim Merkezi’nde TÜBİTAK iş birliği ile astronomi merkezi kuracaklarını bildirdi. Dokuma Fabrikası’nda 12 bin 500 metrekare alana kurulan Antalya Bilim Merkezi’nde yer alacak astronomi merkezinde uzay ve havacılık alanında eğitimlerin de verileceğini anlatan Tütüncü şunları kaydetti: “Türkiye’nin en nitelikli Ulusal Gözlem evi Antalya Bakırlıtepe bölgesinde bulunuyor. Bakırlıtepe Ulusal Gözlem Evi, TÜBİTAK’ın önemli yatırımlarından biri. Bu çalışmamız TÜBİ- TAK ve Türkiye’nin en iyi gözlem evi ile yapılacak olması bakımından önemli. Gençler, çocuklar ve bilime meraklı yetişkinlerin uzay bilimleriyle aralarındaki ilişkiyi güçlendirmek bakımından önemli. Astronomi merkezi, havacılık ve uzay sahasında önemli bir adım olacak. Çünkü bu merkez, havacılığa ve uzağa ilgi duyan gençlerimize yeni düşünceler, yeni dünyalar sunacak.”



Hakan Tütüncü, Antalya ve Akdeniz bölgesinin ilk ve tek bilim merkezinde bir adet teleskop kurulacağını, buradan çocukların, gençlerin ve bilime meraklı, astronomiye, uzaya ve havacılığa ilgi duyan herkesin yararlanabileceğini söyledi. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda hizmete açılacak astronomi merkezine, 1877’de Antalya’da doğan astronom, meteorolog ve siyasetçi Mehmet Fatin Gökmen’in adı verilecek.