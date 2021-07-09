Antalya’ya bir haftada 450 bin turist geldi

Fikri CİNOKUR

ANTALYA - Antalya Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, 1 Ocak 2021 tarihinden bu yana Antalya’ya gelen ayından turist sayısı 2 milyonu geçti. Pandemi nedeniyle 2020 yılı Temmuz ayının ilk 8 günü itibariyle 31 bin 428 kişinin ziyaret ettiği Antalya’da 2021 yılı Temmuz ayının aynı döneminde 450 bin 991 turist giriş yaptı.

Açıklamada şu görüşlere yer verildi: ‘’Antalya; denizi, kumu, güneşi kadar tarihi ve doğal güzellikleri, kültürel yapıları, antik kentleri ile turistlerin ilgi odağı ve Akdeniz’in en önemli turistlik yerlerinden biri. Ağırladığı turist sayısı bakımından "turizmin başkenti" olarak nitelendirilen kentte 2021 yılının turizm verileri yüzleri güldürmeye başladı.

Her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapan Antalya'da, koronavirüs salgını sürecinde başlatılan "Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı" kapsamında sağlıklı ve güvenli tatil imkânı sunuluyor. Salgın tedbirleri kapsamında sıkı tedbirlerin alındığı tesislerde, farklı ülkelerden gelen misafirler, sağlıklı ve güvenli şekilde tatil yapabiliyor.’’

En çok turist Rusya’dan geldi

Açıklamaya göre, Ocak ayından bugüne Antalya’ya gelen turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 256,3 arttı.Yılın ilk yarısında Antalya’ya en çok turist 439 bin 209 ile Rus turistler ilk sırada yer alırken 429 bin 366 turistle Ukrayna, 145 bin 444 kişiyle Almanya ve 90 bin 739 turistle Polonya takip etti. Temmuz ayının ilk haftasında Rusya’dan Antalya’ya 644 uçak seferi olurken, bu uçuşlarla Antalya’ya 174 bin 808 Rus turist geldi.