Antalya’ya gelen turist sayısı 5 milyonu geçti

Fikri CİNOKUR

ANTALYA - Antalya Valiliği, Antalya’da, 2021 yılı turizm verilerinin yüzleri güldürdüğünü ifade etti. Valilikten yapılan açıklamada, kente hava yoluyla gelen turist sayısının 5 milyonu geçtiği bildirildi.

Tüm dünyada turizm sektörünün zirveye çıktığı 2019 yılında 16 milyon turisti ağırlayan Antalya’nın pandemi sürecinde 2020 yılına göre gelen turist sayısının yüzde 253 arttığına dikkat çekildi. Açıklamada şu görüşlere yer verildi: “2020 yılı 1 Ocak – 27 Ağustos döneminde yurt dışından 1 milyon 428 bin 943 kişinin ziyaret ettiği Antalya’ya, bu yılın aynı döneminde hava yoluyla gelen turist sayısı yüzde 253 artış kaydederek 5 milyon 50 bin701’e ulaştı. Aylık bazda artış yüzde 146 oldu. Verilere göre, geçtiğimiz yıl 1 – 27 Ağustos tarihleri arasında kente hava yoluyla gelen turist sayısı 672 bin 424 olurken bu yıl aynı tarihler arasında gelen turist sayısı 1 milyon 656 bin 19 oldu. Böylece kente hava yoluyla gelen turist sayısı bakımından geçtiğimiz yıla göre aylık bazda yüzde 146 oranında artış kaydedildi.”

En çok turist Rusya’dan

Valiliğin açıklamasında 2021 yılında, Ocak ayından bu yana Antalya’ya en çok turist gönderen ülkeler arasında ilk sırada, yüzde 34,61 ziyaretçi oranı ile Rusya’nın yer aldığı bu ülkeyi sırasıyla yüzde 20,59 ile Ukrayna, yüzde 11,95 ile Almanya ve yüzde 5,39 turistle Polonyalı turistlerin takip ettiğine dikkat çekildi.