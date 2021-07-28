Antalya’ya yerli-yabancı turist akını hız kesmedi

Fikri CİNOKUR



ANTALYA - Pandemiye rağmen Kurban Bayramı’nda yoğun taleple moral bulan turizm sektöründe Ruslar'ın yanı sıra gurbetçi ve yerli turist yoğunluğu sürüyor. Antalya Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre yılbaşından bu yana Antalya’ya gelen turist sayısının 3 milyonu geçti. Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, bayram tatili geçmesine rağmen yerli ve gurbetçilerin tatil için akın ettiğini kaydetti. Valilikten alının bilgiye göre gelen 3 milyon turistin yüzde 48’i sadece Temmuz ayında Antalya’yı ziyaret etti. Valiliğin açıklamasında, “Ocak ayından bugüne Antalya’ya gelen turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 335 arttı” bilgisi verildi. 2020 yılında 1-25 Temmuz döneminde 164 bin 697 kişinin ziyaret ettiği Antalya’da bu yılın aynı döneminde 1 milyon 474 bin 172 turist geldiği kaydedildi.

Havalimanına günde 380 uçak iniyor

Fraport TAV Antalya Havalimanı yetkililerinden alınan bilgiye göre, 16-25 Temmuz tarihleri arasında dış hatlara 3 bin 134 uçak ile 595 bin 675, iç hatlara da 684 uçakla 111 bin 199 yolcu girişi oldu. Bu dönemde Antalya Havalimanı’na toplam 3 bin 818 uçak ile 706 bin 874 yolcu geldi. Aynı dönemde Rusya’dan 860 uçak iniş gerçekleştirdi ve 547 bin turist geldi. Havalimanına 1 Ocak-25 Temmuz tarihleri arasında dış hatlara 16 bin 768 uçak ile 2 milyon 876 bin 70, iç hatlarda ise 7 bin 708 uçakla 1 milyon 75 bin 821 yolcu girişi oldu. Aynı dönemde dış ve iç hatlarda toplam 24 bin 476 uçak ile 3 milyon 91 bin 891 yolcu ziyareti gerçekleşti. Antalya Havalimanı’na günlük 310’u dış hatlar, 70’i de iç hatlar olmak üzere toplam 380 uçak iniş gerçekleştirdiği belirtildi.

“İngiltere hükümetinin kararı bekleniyor”

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, Kurban Bayramı’nda turizmin çok sevindirici geçtiğini söyledi. Geçmiş Kurban Bayramı’nda Türkiye’de tüm turizm bölgelerinin dolu geçtiğini belirten Atmaca, bayram tatili geçmesine rağmen yerli ve gurbetçilerin tatil için akın ettiğini kaydetti. Rusya ve Almanya pazarlarının iyi gittiğini ve turizmin geçen yıldan daha iyi geçtiğini ifade eden Atmaca, “2021 sezonda şu an bölgede tüm oteller açık ve faaliyette. Sezon oldukça iyi gidiyor. Ancak İngiltere pazarının açılmasını bekliyoruz. İngiltere Türkiye ile ilgili kararını 22 Temmuz’da açıklayacaktı, 9 Ağustos’a erteledi. Sektör 9 Ağustos’ta İngiliz hükümetinin alacağı kararı bekliyor. İngiltere halen Türkiye’yi Riskli Ülkeler kategorisinden çıkarmadı. İngiliz hükümeti Türkiye’deki vaka sayılarını yakından takip ediyor. İsrail Türkiye’yi kırımızı listeye aldı. Ama Ağustos ortasında İsrail’in de kapalı olan her yeri açacağını tahmin ediyoruz” dedi.

“Otel çalışanlarının büyük bölümü aşılandı”

Turizmde otel çalışanların aşılamalarının devam ettiğini ve büyük bölümünün aşılandığını vurgulayan Ülkay Atmaca, “Bölgemizde tüm oteller açık. Valilik, kaymakamlık ve İl sağlık ve turizm müdürlükleri tarafından sıkı bir denetim yapılıyor. Kurban BayramI’nda bu kadar yoğun doluluk yaşanmasına rağmen hiçbir sıkıntı yaşanmadı. Öte yandan fiyatlar geçen yılın üzerinde seyrediyor. Ancak maliyetler arttı, kur arttı” ifadesini kullandı.