Antbirlik’ten üreticilere 3. kâr payı

ANTALYA - ANTBİRLİK, 2020 pamuk sezonu Ekim ayında pamuk kilogram başına 30 kuruş, ardından Aralık ayında 70 kuruş kâr payı verdikten sonra üretici ortaklara üçüncü kez olmak üzere 50 kuruş kâr payı dağıttığını açıkladı. Böylece ANTBİRLİK bir sezon içinde üç kez olmak üzere toplam 1,5 lira kar farkı ödeyerek kar payı ödemelerinde rekor kırmış oldu. ANTBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yavuz, 1 lira 20 kuruş devlet desteği ve ANTBİRLİK kâr payı farkı ödemeleri ile 1 kilogram pamuk fiyatının 7 lira 20 kuruşa çıktığını bildirdi.

Antalyalı çiftçiyi ayakta tutmak için pamuk üretimini arttırıp diğer ürün çeşitlerini de desteklediklerini belirten Yavuz, 3 yılda mısır, buğday, narenciye, susam, zeytin ve pamuk gibi birçok tarım üreticine 150 milyonluk yatırım yaptıklarını sözlerine ekledi.