Antep, kargo sorunları aşılırsa baklava ile dünyayı fethedecek

Talip ÖZTÜRK

GAZİANTEP - Organize Sanayi Bölgeleri ile dünyanın 172 ülkesine ihracat gerçekleştiren Gaziantep, AB tescilli ürünü olan baklava ile ilgili harekete geçti. Kentteki baklava üreticileri yurtdışındaki mevcut pazarlara yeni pazarlar eklemek için yeni görüşmeler yapmaya başladı. Pandemi nedeniyle yaşanan düşüşün bir kısmını online satışlarla kapatan üreticiler, kurdukları kargo ve e-ticaret sistemi ile yurtiçi ve yurtdışına hızlı ve kolay bir şekilde baklava gönderiyor.

Pandemi döneminde baklava tüketiminde düşüş yaşandığını söyleyen sektör temsilcileri, konuyla ilgili DÜNYA’ya bilgi verdi. Maliyetlerde de ciddi artış yaşanmasına rağmen tedarikte bir sıkıntı olmadığını anlatan üreticiler, pandemiden online satış ve ihracat dersi çıkardıklarını belirterek, baklavaya olan ilginin her geçen gün arttığını kaydetti.

Ayıntap Baklava, yeni ülkelere hazırlanıyor



Pandemi ile birlikte perakende satışların düştüğünü, online satışlarda ise artış yaşandığını ifade eden Ayıntap Baklava Başkanı Levent Aktaş, şehir ve ülke dışı satışların arttığını söyledi. Pandemi dönemi olsa da baklavanın rağbet görmeye devam ettiğini belirten Aktaş, “İnsanlar bir tepsi ama bir kilo alıyor” dedi. Aktaş, pandemi sonrası için de kapasiteleri artırdıklarını söyleyerek, “Normale dönmek için altyapımız hazır. Şimdiki üretimimizin iki katı kadar imalat ve istihdam gücümüz var. Gelen talepleri karşılayacak durumdayız. Katar, Dubai, Suudi Arabistan, Almanya ve Amerika baklava gönderdiğimiz ülkeler arasında. Hollanda ve Kanada ile görüşme aşamasındayız. Baklava severler için elimizden geleni yapıyoruz” diye konuştu.



“Pandemi e-ticarette etkin olmamızı sağladı”



Pandeminin baklava tüketimini etkilediğini söyleyen Akıncıoğlu Baklava Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncıoğlu ise maliyetlerde bir artışın yaşandığını, en büyük alıcılarının yerli turistler olduğunu belirtti. Ancak bu dönemde bunların iç pazardaki tüketimin de yüzde 90 oranında azaldığını kaydeden Akıncıoğlu, gelişen e-ticaret kanalları ve kargoculukla bu açığı kapatmaya çalıştıklarını dile getirdi. Akıncıoğlu, şunları kaydetti: “Tam kapatamadık ama internet satışları yüzümüzü güldürdü. Online satışlarımız pandemi öncesine göre yüzde 100’ün üzerinde arttı. Baklavamız 81 ilimize de gidiyor. Bunun yanında Almanya, Fransa, Orta Asya ve Orta Doğu ülkelerine de gönderiyoruz. Pandemide Almanya, Fransa gibi ülkelerden talep olması orada bu hususta ciddi bir boşluğu bize gösterdi. Kargo ve ihracat sorunlarını halleder etmez oralarda etkin olmak istiyoruz. Çünkü pandemi bize etkin olmamız gerektiğini gösterdi. Avrupa ülkelerinde bu anlamda bir boşluk var. Baklavacıların gözünü oraya dikmesi gerekiyor.”

“Pandemi sonrası üretim artacak”



Halen 48 ülkeye ihracat yaptıklarını dile getiren Çelebioğulları Baklava Başkanı Mehmet Çiftçi, pandeminin açığını online satışlar ve ihracatla kapattıklarını belirtti. Online satışlarda yüzde 600-700 oranında bir artış yaşandığını kaydeden Çiftçi, günlük 7 ton baklava üretim kapasitesine sahip olduklarını ifade ederek, şunları söyledi: “Pandemiden sonra üretim artacak. Online satışlar aynı şekilde devam edecek. Pandeminin başında uçak kargoda sıkıntılar yaşadık ama şu an bir sıkıntı yok. Biz Gaziantepli baklavacılar olarak kargo sistemi de kurduk. Bu sayede İstanbul ve Ankara’ya bir günde baklava gönderiyoruz.” Esnafl a dirsek teması içinde oldukları için hızlı bir şekilde çözüm bulduklarını ifade eden Mehmet Çiftçi, “Pandemide insanlar daha kaliteli baklava talep etmeye başladı. Dünyada 210 noktaya baklava gönderiyoruz. E-ihracatımız da var” dedi.