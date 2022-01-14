Antep Kutnusu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde görücüye çıktı

GAZİANTEP - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde yürütülen “Türkiye Dokuma Atlası Projesi” kapsamında “Geçmişten geleceğe” temasıyla Türkiye Dokuma Atlası ilk sahne gösterimi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde büyükelçiler ve eşlerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Anadolu dokumaları arasında önemli bir yere sahip olan Gaziantep’in coğrafi işaret tescilli ürünlerinden Antep Kutnusu’ndan hazırlanan örnekler de Türkiye Dokuma Atlası sahnesinde sergilendi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 16. yüzyıldan bu yana el tezgahlarında yerini alan Kutnu Kumaşının tarihsel süreci hakkında bir sunum gerçekleştirdi. Şahin, dokuma tarihinin insanlık tarihi kadar köklü bir geçmişe sahip olduğunu belirterek, “Anadolu’nun güçlü duruşunu dokuyarak dünyaya anlatacağız” dedi. Şahin, Anadolu irfanını, hikmetini, erdemini, Anadolu’nun güçlü duruşunu dokuyarak dünyaya anlatacaklarını dile getirerek, “İnsanlık tarihi dokuma tarihidir ve Anadolu bunun en önemli coğrafyasıdır. Anadolu’daki bu büyük hazineyi, geleceğe taşımak için dokunmamız ve markalaştırmamız lazımdı. Anadolu irfanıyla Anadolu’ya dokunduğumuz zaman muhteşem eserler ortaya çıkacaktır.” diye konuştu