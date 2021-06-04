Antepfıstığı rekoltesinde düşüş bekleniyor

Talip ÖZTÜRK



GAZİANTEP - Gaziantep’in ismiyle özdeşleşen tarım ürünü Antepfıstığı fitoplazma hastalığı ile boğuşuyor. Yaklaşan hasat dönemi öncesi ağaçların kurumasına neden hastalıkla da rekoltede büyük düşüş bekleniyor. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Ziraat Mühendisleri Odası Gaziantep Şube Başkanı Abdulkadir Deniz, DÜNYA’ya yaptığı açıklamada, fıstık ağaçlarının kurumasına da neden olan hastalığın, çok büyük ölçüde verim kaybına ve ağaç ölümlerine yol açabildiğini söyledi. Çok miktarda ağaca hastalık bulaştığını vurgulayan Deniz, “Karagöz olan dallar da bu kurumalar varsa önümüzdeki yılın hasadı da şu anda gitmiş denilecek durumda” dedi.

“Rekolte, 80 bin tonun altına da düşebilir”

Geçtiğimiz yıl Antepfıstığı rekoltesinin 300 bin ton civarında olduğunu anımsatan ve hastalıktan dolayı şu anda rekolte tahmini yapmanın doğru olmayacağını ifade eden Deniz, “Bu yıl bu oranın 3’te 1’i kadar rekolte beklenmesi söz konusuydu. Hastalık nerede duracak, tanı konulduktan sonra tedavi edildiğinde ağaçlardaki fıstıkların iç doluluğu ne olacak şu anda yorum yapmak doğru değil. Hastalığın durumuna göre rekolte 80 bin tonun altına da düşebilir, 100 bin tonun üzerine de çıkabilir” diye konuştu.

Üreticilerin ciddi bir kayıpla karşı karşıya kaldıklarına dikkati çeken Deniz, mazot, gübre ve yüksek sulama maliyetlerinin zor durumda bıraktığını belirterek, “Antepfıstığının sürekli desteklenmesi gerektiğini istiyoruz. Yetkililere iletiyoruz. Fakat ürün bazında bir destek yoktur. Antepfıstığının bakım oranı ciddi oranda arttı” ifadelerini kullandı.

Stokta bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum

Deniz şöyle devam etti: “Geçen senenin rekoltesinin yüksek olması ve dünyanın içinde bulunduğu pandemi süreci ile tüketimin neredeyse yarı yarıya azalmasından dolayı geçen senenin fıstıkları ambarlarda kalmış durumda. Piyasalarda bir hareketlilik yok. İhracat doğru dürüst yapılamıyor. Normalde tüketilmesi gereken fıstığın büyük bir kısmı ambarlarda bekletiliyor. Stokta bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum.”