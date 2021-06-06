AOSB’de arıtma tesislerine 19 milyon liralık yatırım yapıldı

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölges’nin (AOSB) 15. Olağan Genel Kurulu yapıldı. AOSB Seyhan Salonu’ndaki genel kurulda konuşan AOSB Başkanı Bekir Sütcü, hayata geçirdikleri projeler hakkında bilgi verirken, arıtma tesislerine 19 milyon lira yatırım yapıldığını açıkladı.

Bölgedeki altyapıların yenilendiğini belirten Sütcü, 2020 yılı itibariyle 8 kilometre yolun altyapı revizyonu, 4 bin 500 metre kullanma suyu hattı revizyonu, 4 bin metre atık su hattının revizyonu, 109 bin 800 metre yağmur suyu açık kanalında temizlik yapıldığını belirtti. Sütcü, çevresel sürdürülebilirlik konusuna önem verdiklerini vurgulayarak, şöyle devam etti: “Her projemizde çevreye ve doğaya saygılı, sürdürülebilir bir politika benimsiyor ve bu konuda her geçen gün çalışmalarımızı artırıyoruz. Sıfır atık projesi ile sıfır atık belgesini aldık. Sanayicilerimize de teknik ekibimiz tarafından sıfır atık belgelerini almaları üzerine gerekli süreçlerde destek sağladık. Bunun yanı sıra sıfır atık kutularını tüm katılımcılarımıza bedelsiz şekilde dağıttık. Ayrıca, Atık Su Arıtma Tesisi Enerji Teşviki Geri Ödeme Belgesini yeniledik. 2020 yılı içinde AOSB Evsel ve Endüstriyel Atık Su Arıtma Tesisine gelen yaklaşık 19 milyon metreküp atık suyu, ilgili yönetmeliklere uygun olarak arıttık. Atık Su Arıtma Tesisi İyileştirme Yatırımları Projesine toplamda 19 milyon TL tutarında yatırım yaptık. Buradaki fiziksel arıtma ve çamursuzlaştırma üniteleri ile Atık Su Terfi Merkezlerinin kapasite artışı yatırımlarını tamamladık. Üç ay içerisinde söz konusu kapasite artışı projesini tamamlamış olacağız. Böylece tesisin kapasitesi yüzde 25 oranında artacak ve günlük 90 bin metreküp atık su arıtılabilir hale gelecektir.”

30 yıl su sorunu yaşanmayacak

2014-2018 yılları arasında yapımına başlayıp tamamladıkları proje ile kullanma suyu tesisinin kapasitesinin 3 katına çıkarılarak günlük 225 bin metreküp su arıtma kapasitesine erişildiğini belirten Sütcü, bölgenin 30 yıllık su ihtiyacının bu tesis ile karşılanabileceğini vurguladı.

Elektrik, doğalgaz, kullanma suyu, atık su, yağmur suyu, yol yapım ve onarım hizmetleri, itfaiye teşkilatı gibi temel hizmetlerin etkili, ekonomik ve kaliteli şekilde sunulduğuna vurgu yapan Sütcü, “Diğer yandan da enerji verimliliği, Ar-Ge projelerinin hazırlanması, üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesi, girişimciliğin desteklenmesi, kümelenme faaliyetleri, ulusal ve uluslararası kaynaklara erişimin kolaylaştırılması gibi nitelikli hizmetlerimizi de siz değerli katılımcılarımıza ulaştırıyoruz” diye konuştu. Elektrik faaliyetlerinde ileri teknoloji kullandıklarını aktaran Sütcü, “24 saat SCADA sistemi ile izlemelerimizi yapıyor herhangi bir aksaklığa mahal vermeyecek şekilde 7/24 takipte kalıyoruz. Kayıp kaçak oranlarımızı binde 3-4 seviyeleri gibi minimum düzeye çekmiş bulunmaktayız” bilgisini verdi.

Boş parsel kalmadı, yoğun talep var

Hem bölgeden hem de bölge dışından sanayicilerden yoğun aldıklarını açıklayan Sütcü, aktif olarak 1600 hektar üzerinde faaliyet gösteren AOSB’de boş sanayi parseli kalmadığını söyleyerek, şunları kaydetti: “100 hektarlık genişleme alanımızda kamulaştırma davası açılan 18 adet parselden 13 tanesi neticelenmiştir ve 5 parsele ilişkin kamulaştırma dava sürecinin yıl içinde tamamlanmasını bekliyoruz. Daha önce başvurusunu yapmış olduğumuz ve Bakanlıkça da kabul edilerek 2020 Aralık ayında kesinleşen 600 hektarlık genişleme alanımızı da olabildiğince kısa sürede hazır hale getireceğiz.”