Ar-Ge Bursa'nın makine ihracatına değer kattı

Esra Özarfat

BURSA - Bursalı makineciler geçen yılı 2020’ye göre yüzde 39’luk artışla 1 milyar dolara yakın ihracatla kapattı. İleri teknoloji ve katma değerli üretime odaklanan sektörün Bursa’da 25 Ar-Ge ile 3 tasarım merkezi bulunuyor. Makine ithalatının son iki yılda kümülatif olarak yüzde 39 gibi çok yüksek oranda artarak 34,4 milyar dolara yükseldiğinin altını çizen Makina İmalatçıları Birliği (MİB) Genel Sekreteri Zülfikar Kılıç, bu olumsuz gelişmenin önünü kesmek ve yerli üreticileri, üçüncü ülke menşeli makinelerin haksız rekabetine karşı korumak amacıyla geçen yıl somut adımlar atıldığını ifade etti. Kılıç, “Bunlar arasında ülkemizde üretilen makinelerin üçüncü ülkelerden ithalatının, teşvik sistemi kapsamı dışına çıkarılmış olması ön plana çıkmaktadır. ‘Yerli Malı Tebliği’ ve ‘Sanayi Ürünlerine Yönelik Satış Sonrası Hizmetleri’ mevzuatlarının yerli üreticiyi haksız rekabete karşı koruyacak anlayışla yeniden şekillendirilmesine yönelik çalışmaların tamamlanma aşamasına getirilmiş olmasını da buna ilave edebiliriz” dedi. Makine üretiminin son iki yılda küresel ölçekte kümülatif olarak yüzde 43 büyüdüğüne vurgu yapan Kılıç, 2019’da 5,6 dolar olan kilogram başına ihracat değerlerinin de 6 doları aştığını söyledi. ‘Hamle Programı’nın önemine işaret eden Kılıç, sektörün yıla 27 milyar dolar ihracat hedefi ile başladığını hatırlattı.

Yeni teknolojileri ‘Türk markası’yla ihraç ediyor

Ermaksan Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Özkayan, Ermaksan Additive tarafından geliştirilen 3D eklemeli imalat makinesinin başta dental, biyomedikal, üniversiteler ve araştırma merkezleri, savunma ve havacılık, tüketici ürünleri, enerji, kalıpçılık olmak üzere birçok sektörde kullanıldığını söyledi. Özkayan, “Kendi öz kaynaklarımızla milli olarak ürettiğimiz teknoloji harikası ürünleri, dünyanın dört bir yanına ‘Türk markası’ gururuyla ihraç ediyoruz. Ülkemize katma değer sağlarken; akıllı fabrikalar, robotlar, sensörler ve üç boyutlu yazıcılar gibi insanlığın geleceğini belirleyecek yeni endüstri devrimindeki teknolojik gelişmelere de öncülük ediyoruz” dedi.

Durma markasıyla 120’den fazla ülkeye makine ihraç eden Durmazlar da, farklı üretim aşamalarını birbirine entegre ederek zaman ve maliyetten tasarruf sağlayan bütünleşik makinalar grubu Akıllı Hat Çözümleri’nin lansmanını geçen yıl yapmıştı. Durmazlar, kendi geliştirdiği ve yeni nesil makinalarında yer verdiği Durma Cloud teknolojisi ile de sektörde önemli bir yere sahip. Durmazlar’ın pazara sunduğu bir diğer önemli ürün de Türkiye’nin yerli ve milli ilk fiber lazer sistemi olan BRILASE©.

Entegre tesiste üretime başlayacak

Türkiye’nin en büyük ve kompleks parçalarını dökebilen dökümhanelerinden biri olan İğrek Makine, yeni entegre tesisinde yılın ikinci yarısında üretime başlayacak. İğrek Makina Ar-Ge Müdürü Fatih İğrek, “Yeni fabrika yatırımımız ile sektörünün en modern, en ideal iş akışına sahip dökümhanesi kurulmuş olacak. Bu dökümhane parça ağırlığı 1 ila 30 ton arası değişen özellikle çeşitli ağır sanayi ekipmanlarının döküm parçalarının üretimi için çalışacak ve bu dökümhane ile yoluna çıktığımız büyük ebatlı takım tezgahları üretiminde bir dünya markası olmak hedefi için çok önemli mesafe kat etmiş olacağız” dedi.

Kendi alanında dünyada 6 üreticiden biri

Büküm makineleri alanında dünyadaki 6 önemli üreticiden biri olduklarını belirten Erbend Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Er, başta Amerika, Kanada ve İskandinav ülkelerine katma değerli ihracat yaptıklarını söyledi. 7 farklı modeldeki büküm makinelerine yeni modeller eklemek için Ar-Ge ve yazılım tabanlı çalışmalar yürüttüklerini duyuran Er, “Dünyada büküm makineleri alanında söz sahibi olan 3 Alman, bir İsveç, bir de Amerikalı olmak üzere 5 firma var. Altıncı firma biziz. Küçük çaplı üretim yapabilen firmalar var ancak rekabet ettiğimiz ilk 5 marka. Öte yandan hiç hidrolik olmaması nedeniyle tamamen çevreye duyarlı, elektrikli, teknolojik ve katma değeri yüksek makineler üretiyoruz” şeklinde konuştu.

“Rekabet fiyatını belirliyoruz”

Son yıllarda dijitalleşmeye odaklandıklarını dile getiren Emko Genel Müdür Yardımcısı Coşku Ispalar, başta makine sektörü olmak üzere tedarik zinciri içinde önemli bir ara malları üreticisi olduklarına işaret etti. Ispalar, “2 binin üzerinde ürün kodu var. Geçen yıl ürettiğimiz 500 bin adedin üzerinde ürünle 500 bin adet ürünün ithalatını engelledik. Daha da önemlisi bu alanda üretimden 10 kat fazla ithalat yapılıyor. Onun da fiyatını baskılıyoruz. Rekabet fiyatını belirleyici konumdayız.” Programlanabilir kontrol cihazları ve modüllerine farklı bakış açısı kazandırdıklarına vurgu yapan Ispalar, sanayide dillendirilen endüstri 4.0’ın uygulanmasında kritik bir rol oynadıklarını söyledi.