Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Zirvesi Kocaeli’de gerçekleştirildi

KOCAELİ - Törene, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Deniz Eğitim Öğretim ve Garnizon Komutanı Tümamiral Ayhan Gedik, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, TBMM Komisyon Başkanı Ziya Altunyaldız, Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Rektörü Prof. Dr. Muhammet Hasan Aslan, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, OSBÜK Başkanı Memiş Kütükçü, TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, Bilişim Vadisi Genel Müdürü A. Serdar İbrahimcioğlu, Milletvekilleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Küresel rekabetçiliğimizi artıracak birçok teknolojik ürün ve hizmet geliştiriyoruz. Ar-Ge ve inovasyona yatırım yapmak hem meşakkatli hem de riskli bir süreç. Ar-Ge ve inovasyon için 10 kategoride 30 ödül, Teknoparklar içinde 4 kategoride 12 ödül olmak üzere toplamda 42 ödülü sahipleriyle buluşturacağız. Bunun yanında Ar-Ge ve tasarım merkezi belgelerini de hak eden firmalara teslim edeceğiz. Pandemi ve iklim değişikliğiyle birlikte küresel rekabetin çok farklı bir boyuta taşındığını görebiliyoruz. Bu durum teknolojilik gelişmelerin öncüsü olan Ar-ge ve inovasyon faaliyetlerini de her zamankinden daha önemli bir hale getirmiş oluyor. Sağladığımız desteklerle, sadece 5 olan Teknoloji Geliştirme Bölgesi sayısını 89’a çıkardık. Teknoparklar ülkemizde yenilikçi ve teknolojik tabanlı girişimciliğin adeta kalbi konumuna yükseldi. Bugün geldiğimiz noktada Teknoparklar ulusal ve uluslararası yatırımcıların ciddi yatırımlar yaptığı milyonlarca dolarlık ihracatın gerçekleştirildiği, yapay zeka, sağlık ve drone teknolojileri alanlarında kritik projelerin yürütüldüğü bölgeler konumunda” dedi.

TÜBİTAK ve KOSGEB aracılığıyla özel sektörün Ar-Ge projelerini desteklemek üzere kapsayıcı destek programlarını hayata geçirdiklerini söyleyen Bakan Varank, " Teknoparklarla birlikte Ar-ge ve tasarım merkezleri de inovasyon ekosistemimizi besleyen bir unsurlar arasında. Bizim dönemimizde yapılan bu yapıların sayısı 1600’ün üzerine çıktı. Geçtiğimiz yıl Ar-ge harcamaları özel sektörün öncülüğünde, bir önceki yıla göre yüzde 20 artarak, 55 milyar TL’ye yükseldi. Hükümetimiz döneminde Ar-ge Harcamalarının milli gelire oranı binde 5’ten, yüzde 1,09’a çıktı. Ar-Ge istihdamı 6 kat artarak, 200 bine, yerli patent sayısı da 20 kat artışla 8 bin 200’e ulaştı. Özellikle patent alanında dünyadaki gelişmeleri de yakından takip etmeye devam ediyoruz” diye konuştu.

Turcornların sayısı 5'e ulaştı

Dijital dönüşüm, yeşil dönüşüm, yapay zeka, elektrikli ve otonom araçlarda ve uçan arabalarda firmaların çalışmalar yaptığını belirten Varank, “Dijital dönüşümde ülkemizi kritik teknolojilerin pazarı değil, üretim üssü yapmak için işletmelerimize büyük çaplı destekler sağlıyoruz. Yeşil dönüşümde AB Yeşil Mutabakatı'na uyum çerçevesinde eylemlerimize hız kazandırdık. TÜBİTAK aracılığıyla yeşil dönüşümde Ar-Ge ve inovasyona ilişkin ciddi destekler sağlıyoruz. Yapay zekanın doğru yönetişimi için Dijital Dönüşüm Ofisi ile birlikte Ulusal Yapay Zeka Stratejisi'ni yayımladık. Elektrikli ve otonom araçlarda yüz akımız olan TOGG, seri üretim bandından ineceği günlere hızla yaklaşıyor. Türkiye'de milyar dolar değerlemeye ulaşan start-up'ların yani unicornların, yani Turcornların sayısı 5'e ulaştı. Bu unicornlardan biri teknoloji geliştirme bölgelerinin içerisinden çıktı, üçü de şu anda kendi Ar-Ge merkezine sahip” dedi.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı, Ziya Altunyaldız, “Sanayi devriminden bu zamana kadar insanlık buhar ve kömüre dayanan üretim sürecinden, bugün yapay zekaya, teknolojiye, inovasyona ve bunların yer yer hayatı sofistike ve kolaylaştırdığı bir döngüye geldik. Ekosistemi oluşturma bir fikir, tutku ve alana adanma işidir. Teknoloji hayatımızın bir parçası haline geldi ve her yerde Teknolojiyle karşılaşabiliriz. Bizlerde Teknoloji alanında yenilikler yaparak, yeni nesillere öncülük etmek istiyoruz” ifadesini kullandı.

“Hem fikir üretmemiz gerekiyor hem de bu fikri, doğru bir şekilde ürüne dönüştürmemiz gerekiyor” diyen Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, “Türkiye’de bu anlamda doğru bir fikri doğru bir şekilde ürünleştirerek, dünya markası haline gelen Getir’i örnek verebiliriz. Türkiye Ar-Ge ve inovasyonda büyük bir atılım yaptı ama önemli olan bunu sürdürülebilir kılıyor olmamız. Sürdürebilir kılmamız için, hepimizin kılcal damarlarına kadar Ar-Ge ve İnovasyon bilincini ve farkındalığını oluşturmamız gerekiyor. Patentlerin değeri, sadece çok kompleks veya zor olmasından değil, ne kadar kullanılabilir olduğudur. Her kriz beraberinde yeni fırsatlar doğuruyor. Haziran 2021’de dünyanın en değerli 100 firması açıklandı. Pandemiden dolayı ekonomik daralma olsa bile, 100 değerli firmanın marka değeri, yüzde 42 artarak, 7 trilyon dolara ulaştı” dedi.