“Ara değil, kalifiye elemanlar için eğitim seferberliği yapılsın”

Nihat DELİBAŞI



İZMİR - Ege Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ESİAD) Başkanı Mustafa Karabağlı, sanayide işlerin iyi gittiği bir dönem yaşandığını belirterek, ara eleman sıkıntısına çözüm noktasında eğitim seferberliği başlatılması çağrısında bulundu. Ara değil, aranan eleman programı başlatılmasını isteyen Karabağlı, “Biz eğitimci değiliz. Ancak, üreten kesim temsilcileri olarak hangi mesleklerde, branşlarda aranan elemanlara ihtiyaç olduğunu saptayarak, eğitim müfredatının buna göre yeniden yapılanması noktasında çabamız olacak” dedi.

Göreve gelişinin ardından ilk kez basın mensupları ile bir araya gelen Karabağlı, sürdürülebilir üretim ve yeşil mutabakat konusunun yeni dönem üretim biçimlerinin vazgeçilmezleri arasına girdiğine dikkat çekti. Bu iki konuda iş dünyasını temsil eden sivil toplum kuruluşu olarak eleştiri, öneri ve ikaz vazifesini bir arada yürütmek istediklerini belirten Karabağlı, enflasyon rakamlarını yorumlarken TÜFE- ÜFE arasında açılan makasa dikkat çekti. Karabağlı, “Pandemi ile birlikte sadece ülkemizde değil, dünyada arz talep dengesi bozuldu. Bunun bir sonucu olarak ÜFE-TÜFE’de makas çok açıldı. Arz talep dengesinin oluşması için 6 ay-1 yıla daha ihtiyaç var” dedi.

“İzmir vergisinin karşılığını alamıyor”

İzmir’in verdiği verginin karşılığını alamadığını ifade eden Karabağlı, şunları söyledi: “İzmir’in daha fazla hak alması gerekiyor ancak bir bir aynısını da bekleyemeyiz. İzmir gelişmiş şehir, gelişmesi gereken şehirler var. 4’e 1’i hak etmiyor ama 1’e 1 olmasını da beklemiyoruz.” Yerel yönetim ve hükümet arasında yaşanan siyasi tartışmaların iş insanlarını etkilediğini belirten Karbağlı, “İzmir’deki bazı yatırımlar, bazı şehirlerdeki gibi hızlı yürümeyebilir. Bu İzmir için bir dezavantaj. Metro başlasın ve hemen bitsin isteriz. Bu kadar yavaş olmamalı. Bunun bir yolunu bulmalıyız” diye konuştu.