Araç muayene istasyonu alanı kiraya verilecek
Bursa'nın Nilüfer ilçesinin Alaaddinbey Mahallesinde bulunan arsa, üzerine araç muayene istasyonu kurulması ve işletilmesi kapsamında 30 yıllığına kiraya verilecek.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Bursa ili Nilüfer Belediye Başkanlığı tarafından Alaaddinbey mahallesinde bulunan 10.246,31 m² arsa, üzerine araç muayene istasyonu kurulması ve işletilmesi kapsamında 30 yıl süre ile kiraya verilecek.
İhale, 2886 Sayılı Kanunun 36. maddesine göre Kapalı Teklif Arttırma Usulü ile Belediye Encümeni'nde 10 Ağustos 2022 Çarşamba günü saat 14.00’te yapılacak. İhale şartnamesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Bürosunda görülebilir.
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