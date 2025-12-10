Arami Konağı, butik otel olarak kapılarını açtı

Güneş DOĞDU SOYLU

Arami Konağı Kurucu Ortağı Burak Or­man, yapılarını diğer tarihi yapı­lardan özgün kılan en önemli de­taylar arasında tonoz tavanlı oda­ları, taş kemerli geçişleri, asırlık avlu düzeni, şehrin geniş manza­rasını sunan terası ve doğal ışığı içeri alan mimari hattı olduğunu söylüyor.

Konağın özgün detayla­rının korunması ve mimari kim­liğinin bozulmaması için resto­rasyon sürecinde ince eleyip sık dokuduklarını ifade eden Burak Orman, “Konağımız hem sıcak dokusu hem de yıllar içinde aldığı patine ile Eski Mardin’in karakte­ristik mekanlarından biridir. Bu çok katmanlı yapı, mekânın ruhu­na ve bugün sunduğumuz konak­lama deneyimine büyük bir zen­ginlik katıyor. Arami Konağı’nı sadece bir konaklama tesisi ola­rak değil; Mardin’in kültürünü, taş mimarisini, Arami hikayesini ve misafirperverliğini yaşatan bir mekân olarak kurguladık” dedi.

Eskinin özgünlüğü yeninin modern teknolojileri ile buluştu

Restorasyon sürecindeki temel ilkelerinin “dokuyu korumak, kon­foru modernize etmek” olduğunu dile getiren Burak Orman, “Taş du­varlar, tonozlar ve kemerler oriji­nal haliyle koruyup güçlendirdik. Eski kapı ve pencere formlarımı­zı birebir koruyarak yeniledik. Ko­nağın ana yaşam alanı olan avlu dü­zeni tamamen özgün haliyle bıra­kıldı. Elektrik, su, ısıtma ve altyapı sistemlerini modern konfor stan­dartlarına uygun şekilde gizli uygu­lamalarla yeniledik. Hiçbir odanın ruhunu zedelemeden, her odaya mi­nimal ve modern bir dokunuş ekle­dik. Kısacası, konuklarımız hem ta­rihin binlerce yıllık hissini yaşıyor hem de modern bir butik otel kon­foruna sahip oluyor” diye konuştu.

Yatırım sürecinde özellikle diji­talleşmeye önem verdiklerini ifade eden Burak Orman, ilk etapta bulut tabanlı HMS (otel yönetim siste­mi) kullandıklarını söyledi. Orman, “Channel Manager altyapımız ile fi­yat ve doluluk yönetimini otomatik­leştirdik. Ödeme ve muhasebe sü­reçlerini dijitalleştirdik. Müşteri geri bildirimlerini topladığımız bir CRM sistemine geçtik. Dijital yatı­rımlarımız devam edecek. Bu mis­yonla yakın gelecekte akıllı kilit sis­temleri, (QR/NFC) otomatik che­ck-in kioskları, mobil uygulama ile oda içi kontrol çözümleri, Dijital concierge sistemi gibi yatırımları­mız olacak” dedi.