Arami Konağı, butik otel olarak kapılarını açtı
Eski Mardin’de 19. yüzyılın sonlarında 3 katlı olarak inşa edilmiş geleneksel bir taş konak olan Arami Konağı, uzun bir restorasyon sürecinin ardından butik otel konseptiyle misafirlerini ağırlamaya başladı.
Güneş DOĞDU SOYLU
Arami Konağı Kurucu Ortağı Burak Orman, yapılarını diğer tarihi yapılardan özgün kılan en önemli detaylar arasında tonoz tavanlı odaları, taş kemerli geçişleri, asırlık avlu düzeni, şehrin geniş manzarasını sunan terası ve doğal ışığı içeri alan mimari hattı olduğunu söylüyor.
Konağın özgün detaylarının korunması ve mimari kimliğinin bozulmaması için restorasyon sürecinde ince eleyip sık dokuduklarını ifade eden Burak Orman, “Konağımız hem sıcak dokusu hem de yıllar içinde aldığı patine ile Eski Mardin’in karakteristik mekanlarından biridir. Bu çok katmanlı yapı, mekânın ruhuna ve bugün sunduğumuz konaklama deneyimine büyük bir zenginlik katıyor. Arami Konağı’nı sadece bir konaklama tesisi olarak değil; Mardin’in kültürünü, taş mimarisini, Arami hikayesini ve misafirperverliğini yaşatan bir mekân olarak kurguladık” dedi.
Eskinin özgünlüğü yeninin modern teknolojileri ile buluştu
Restorasyon sürecindeki temel ilkelerinin “dokuyu korumak, konforu modernize etmek” olduğunu dile getiren Burak Orman, “Taş duvarlar, tonozlar ve kemerler orijinal haliyle koruyup güçlendirdik. Eski kapı ve pencere formlarımızı birebir koruyarak yeniledik. Konağın ana yaşam alanı olan avlu düzeni tamamen özgün haliyle bırakıldı. Elektrik, su, ısıtma ve altyapı sistemlerini modern konfor standartlarına uygun şekilde gizli uygulamalarla yeniledik. Hiçbir odanın ruhunu zedelemeden, her odaya minimal ve modern bir dokunuş ekledik. Kısacası, konuklarımız hem tarihin binlerce yıllık hissini yaşıyor hem de modern bir butik otel konforuna sahip oluyor” diye konuştu.
Yatırım sürecinde özellikle dijitalleşmeye önem verdiklerini ifade eden Burak Orman, ilk etapta bulut tabanlı HMS (otel yönetim sistemi) kullandıklarını söyledi. Orman, “Channel Manager altyapımız ile fiyat ve doluluk yönetimini otomatikleştirdik. Ödeme ve muhasebe süreçlerini dijitalleştirdik. Müşteri geri bildirimlerini topladığımız bir CRM sistemine geçtik. Dijital yatırımlarımız devam edecek. Bu misyonla yakın gelecekte akıllı kilit sistemleri, (QR/NFC) otomatik check-in kioskları, mobil uygulama ile oda içi kontrol çözümleri, Dijital concierge sistemi gibi yatırımlarımız olacak” dedi.