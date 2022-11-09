ARC, milyar dolarlık şirket olmayı hedefliyor

Eray ŞEN

ADANA - Yurt dışında devasa yatırımlar gerçekleştiren Türk şirketlerine de hizmet veren ARC’nin CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkanı Alkan Canbay, 110 milyon dolar ciro yaptıklarını, yeterli finans sağlandığı takdirde, ‘milyar dolarlık’ işler gerçekleştirebilecek teknoloji, bilgi ve ekipleri olduğunu söyledi. Adana merkezli ARC şirketi, su yönetimi alanında geliştirdiği teknolojiler ile dünya çapında hizmet veriyor. Endüstriyel arıtma sistemleri kuran, çevre teknolojilerine odaklanan şirket, ‘doğayla bütünleşmiş’ işlere imza atıyor.

ARC CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkanı Alkan Canbay, üniversite yıllarında evlere arıtma cihazları satarak başladığı sektörde, şirket yöneticiliği ve ortaklıkların ardından endüstriyel arıtma alanına adım attığını söyledi. ARC’yi 2005 yılında kurduğunu ifade eden Canbay, “Şirket olarak toplam su yönetimi yapıyoruz. Sektörde birçok firma içme suyu, atık su ve proses suyu işlerinden sadece birini yaparken biz bunların tamamını gerçekleştiriyoruz” dedi.

Bir fabrikada kullanılan suyu anlık olarak arıtıp geri verdiklerini anlatan Canbay, “Bu suyun sirkülasyon devresini, bütün pompalarını, çelik konstrüksiyonunu kuruyoruz, soğutma kulelerini, geri dönüşümlerini, elektrik, otomasyon, yazılım gibi aşamalarını üstleniyoruz. Şebekeden, kuyudan ya da denizden alınması önemli değil, proses için hangi özellik gerekiyorsa, suyu o kaliteye getiriyoruz, fabrikada soğutma yapmasını sağlıyoruz ve hiç su kaybetmeden geri dönüşüm yapıyoruz” diye konuştu.

Ağırlıklı olarak demir-çelik sektörüne hizmet verdiklerini, şu anda 13 fabrikada şantiyelerinin olduğunu açıklayan Canbay, “Aynı zamanda mühendislik şirkeyiz, toplam 115 çalışanımızın 54’ü mühendis” bilgisini verdi.

“Enerjide sağladığımız tasarruf yüzde 25’i buluyor”

Yurt içinde Antalya, İzmir ve İstanbul’da, yurt dışında Kazakistan’da ofisleri olduğunu, Libya’da şubeleşme çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Canbay, “Hem yurt içi hem yurt dışı satışlarımız çok yüksek. İyi bir yazılım, otomasyon, bilinçli seçimler ve iyi mühendislikle yüksek enerji verimliliği sağlayan tesisler üretiyoruz. Bir firmamıza 2 milyon, bir firmamıza 800 bin, bir diğerine 1.4 milyon Euro yıllık enerji tasarrufu sağladık. Enerjide sağladığımız tasarruf yüzde 25’lere kadar çıkıyor” dedi.

“Ürdün’de tekstil fabrikasına ‘sıfır atık’ sistem kuruyoruz”

Pek çok ülkede su kaynaklarının sınırlı olduğuna dikkat çeken Canbay, “Atık suyu arıtıp deşarj etmek başka, arıtıp geri kazanmak başka bir şey. Mesela Ürdün’de 50 milyon Euro’luk iş yapıyoruz. 45 bin çalışanı olan bir tekstil fabrikasının üç tesisinin hepsinde atık su geri kazanımı uygulayarak, sıfır atık bir sistem kuruyoruz. Dünyada bunu yapabilecek firma sayısı fazla değil” ifadesini kullandı.

“Taşınabilir arıtma sistemi üretimi ve ihracatına başladık”

Son dönemde taşınabilir, konteynır bazlı arıtma sistemi ihracatına başladıklarını açıklayan Canbay, “Ar-Ge çalışmaları ile geliştirdiğimiz bu ürün günlük 500 ton ile 1000 ton arası su arıtma kapasitesine sahip, bu da yaklaşık 10 bin kişinin günlük su ihtiyacını karşılayacak bir miktar. Çeşitli ülkelere 50 adetten fazla ihraç ettik ve halen tek bir ülkeye 100 adet göndermek için çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

“Almanya’da endüstriyel tesislere çözüm sunmak istiyoruz”

Şu anda 7 ülkede projesi onaylanmış 56 milyon dolarlık sözleşmelerinin devam ettiğini, bugüne kadar ihracat yaptıkları ülke sayısının 18 olduğunu aktaran Canbay, “Hedefimizde Almanya var, hem bu ülkeye hem de bütün Avrupa’daki endüstriyel tesislere çözümler sunmak istiyoruz. 110 milyon dolar ciro yapıyoruz ancak iki yıl içinde milyar dolarlık ciro yapan bir şirket olmayı hedefliyoruz. Yeterli finans sağlandığı takdirde bunu yapabilecek kapasitemiz, bilgimiz, teknolojimiz ve ekibimiz var” diye konuştu.

“Yeni binamız enerjisini kendi üretiyor”

Yaklaşık 150 milyon liralık yatırımla Adana-Mersin Karayolu üzerinde 9 Eylül’de hizmete açtıkları yeni binalarının, yaptıkları işi yansıtan özelliklere sahip olduğunu vurgulayan Canbay, 6 bin metrekaresi kapalı olmak üzere 8 bin metrekare alanda kurulu tesis hakkında şu bilgileri verdi: “Konuşan bir bina yapmak istedik, herkese hitap eden, özellikle çalışanlarımızın konforunun yüksek olduğu bir bina hedefledik. Kimya ve su laboratuvarlarımız, atık su birimimiz, elektrik-otomasyon birimimiz var. Birimler senkronize halde çalışıyor. Binamız kendi enerjisini kendi üretiyor. Yağmur suyunu topluyor. Gri su arıtma tesisi var, lavabolarda kullanılan sular geri dönüştürülüyor. Binanın inşasında kullanılan bir çok malzeme, karolar dahil, geri dönüştürülmüş malzemeden oluşuyor. Bu özelliği nedeniyle uluslararası standartlara göre ‘yeşil bina’ statüsünde ‘platinum’ sertifika aldık.”