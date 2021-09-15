ARER Robotik & Kontrol, robotik dünyanın imkanlarını sektörlerin hizmetine sunuyor

Ali ESKALEN

KAHRAMANMARAŞ - Geliştirmiş olduğu MES yazılımları ile robotik dünyanın imkanlarını birçok sektörün hizmetine sunan ARER Robotik&Kontrol, yeni yatırımlarla büyüyor. 2013 yılında kurulan ve merkezi Kahramanmaraş’ta bulunan şirket, yeni hizmet binası ve yeni proje mühendislik departmanları ile faaliyet alanlarını geliştiriyor. Yaşamı kolaylaştıran teknolojinin her geçen gün geliştiği, robotların hayatın her alanında yer aldığı günümüzde, robotik çözümler sunan ARER Robotik & Kontrol Genel Koordinatörü Fatih Arslan, son olarak görüntü işleme alanında yeni kurmuş oldukları departmanın, kalite kontrol alanında hizmet vereceğini bildirdi. Tekstil kumaş kalite kontrol taramaları ve boyahane kumaş taramalarının bu birimde yapılacağını ifade eden Fatih Arslan, bölge ekonomisine, kendi yazılımları ve projeleri ile hizmet vermeyi amaçladıklarını belirtti.

Birçok sektöre çözüm sunuyor

Robot kol proje mühendislik departmanının çelik tencere sektöründe, gıda ve dondurma sektörleri başta olmak üzere kağıt ve seramik üreticileri sektörlerine de hizmet verdiğini ifade eden Arslan, “Robotlu dolum makineleri, paletleme uygulamaları, paketleme uygulamaları, robotlu boyama prosesleri, taşıma ve montaj prosesleri, besleme ve taşıma prosesleri alanlarında çok sayıda projeyi 2021 yılında gerçekleştirdik. Dondurma sektöründe robotlu dolum makinesi, kağıt sektöründe 11 eksenli çift robot kol hatlı palet ayağı montajı projesi, tencere sektöründe polisaj besleme robotları, seramik ve çimento sektörlerinde paletleme uygulamaları projelerimiz arasındadır” dedi.

"Hedefimiz, katma değer sağlamak"

Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Denizli, İstanbul, Çorlu illerinde gerçekleştirdikleri MES ve Endüstri 4.0 alanında, ÖRİZ, DOKUİZ ve BOYAİZ projeleri ile adından söz ettiren firmanın Genel Koordinatörü Fatih Arslan, şöyle devam etti: “Endüstri 4.0 alanında, ülke çapında faaliyet gösteriyoruz. Bu alanda yetkin ve tecrübeli ekibimiz ile firmalarımıza gerekli danışmanlık hizmetleri veriyoruz. Robotlar, simülasyon ile proje danışmanlığı, sistem entegrasyonları, nesnelerin interneti, eklemeli üretim, artırılmış gerçeklik ile firma projelerine değer katıyoruz.” Bünyelerindeki elektronik mühendisi, enerji mühendisi, makine mühendisi, bilgisayar mühendisi ve saha teknikerleri ile hayata geçirdikleri projelerin, bundan sonraki süreçte de devam edeceğini belirten Arslan, hedefl erinin, robotik ve yapay zekaya dayalı projelerini sürdürülebilirlik ve verimlilik ölçülerinde tasarlayıp firmalara farklı kavramlarda katma değer sağlamak olduğunu sözlerine ekledi.