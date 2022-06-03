Arkoz Ağrı Çimento Fabrikasına, İngiliz Güvenlik Konseyi’nden ödül

SAMSUN - ARKOZ Madencilik A.Ş., Ağrı Çimento Fabrikası, Sağlık, İş Güvenliği ve Wellbeing (İşyeri Esenliği) Yönetimi kapsamında Uluslararası geçerliliği ve tanınırlığı yüksek olan İngiliz Güvenlik Konseyi (“British Safety Council”) tarafından 2021 yılında gerçekleştirilen Denetim programından 88.37/100 puan alarak, Sağlık ve İş Güvenliği standartlarında mükemmelliğe ulaşma konusundaki kararlılığını çalışanlarıyla, müşterileriyle ve diğer paydaşlarıyla göstererek, Liderliğini ve Taahhüdünü pekiştirmiştir.

Sağlık ve İş Güvenliği alanında, uluslararası düzeyde mevcut en kapsamlı, güncel, çağdaş ve sayısal veriler üzerinden raporlanan, ISO 45001 gibi mevcut sağlık ve güvenlik yönetim sistemlerinin gereksinimlerinin çok ötesine geçen Denetim olarak kabul edilen bu programda; şirketlerin Sağlık, İş Güvenliği ve Wellbeing (İşyeri Esenliği) Yönetim performansları en son mevzuata, kabul edilmiş standartlara ve en iyi uygulama tekniklerine göre test edilmektedir.

ARKOZ Ağrı Çimento Fabrikası yüksek başarı elde etti

Buna ek olarak, Denetim programı kapsamında, 6 en iyi uygulama göstergeleri olan liderlik, paydaş katılımı, risk yönetimi, kurumsal sağlık ve güvenlik kültürü, sürekli iyileştirme, wellbeing (işyeri esenliğini detaylı bir şekilde incelenmiş olup, ARKOZ Ağrı Çimento Fabrikası olarak en yüksek başarı oranları elde edilmiştir.