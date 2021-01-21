ARM Alüminyum, 2021’de yeni yatırımlarıyla yüzde 60 büyüyecek  

Kübra OĞURLU

KOCAELİ-İnşaat, otomotiv, enerji sektörlerine alüminyum ürünler tedarik eden ARM Alüminyum, bu yıl yüzde 60 büyüme hedefliyor. Sırbistan ve Almanya’ya ihracat yaptıklarını belirten ARM Alüminyum Fabrika Müdürü Muhammet Durmuş, 2019’da toplam 18 milyon 903 bin TL ciro gerçekleştirdiklerini belirterek, bunun yüzde 10’luk diliminin ihracattan oluştuğunu, 2020’de ise bu oranın yüzde 25’e çıktığını bildirdi.

2021 yılında istihdamı artırmayı hedeflediklerini söyleyen Durmuş, “Mavi yaka 36, beyaz yaka 6 kişi olmak üzere 42 kişiyi istihdam ediyoruz. Dış ticaret uzmanları ve kalite kontrol personellerini de takımımıza dahil edip ilerlemeyi hedefliyoruz. Dış ticaret uzmanları ile ürün gamımızı yaygınlaştırmayı ve duyurmayı planlıyoruz. Yeni ihracat pazarlarımızı Balkan ülkeleri olarak planlamaktayız” dedi. Durmuş, önümüzdeki süreçte güneş enerjisi solar panel profilleri ve otomotiv profillerini de ürün gamına ekleyerek pazara sunacaklarını kaydetti.

Bütün üretim süreçlerinde toplam kalite bilincini hakim kılarak ve kaynakları en iyi biçimde kullanarak zamanında hizmet sunduklarını ifade eden Durmuş, “Firmamız, alüminyum profil tedarikçileri arasında dünya ölçeğinde kabul gören bir marka haline gelmeyi hedef koyan misyonuyla, hızla yenilenen ve gittikçe çetinleşen dünya ticareti rekabet koşullarındaki başarısının, sürekli geliştirilen ürün ve hizmet kalitesi ile sağlanacağı ve bu başarının kalıcı olmasının müşterilerin ve nihai tüketicilerin memnuniyetinden geçeceğinin bilincindedir” açıklamasında bulundu.

Yıllık 4 bin 200 ton ekstrüzyon kapasitesi

İnşaat sektörüne ve otomotiv sektörüne yönelik ürün gruplarında, pencere, kapı, doğrama, küpeşte korkuluk sistemleri ve araç yedek parça sistemlerinde kullanılan profil çeşitliliği ve kaliteli çözümler üreten malzemelerinin olduğunu belirten Muhammet Durmuş, şöyle devam etti: “Dilovası İMES Makine İhtisas OSB’de bulunan entegre üretim tesisinde 1400MT 6 inç alüminyum ekstrüzyon pres ve 500MT continuous ekstrüzyon hattımızla yıllık 4 bin 200 ton ekstrüzyon kapasitesi, 3 bin ton yüzey işlem kapasitesiyle müşterilerimize hizmet veriyoruz.”

Müşterilerine, alüminyum metali ve alaşımları konusunda tasarladıkları her ürünü endüstriyel hale getirmeleri ve temin etmeleri için hizmet verdiklerini dile getiren Durmuş, tasarımdan ürün geliştirmeye kadar hizmet verebilecek altyapıya sahip olduklarının altını çizdi. 2021’de yatırımlarının artarak devam edeceğini vurgulayan Durmuş, “Yurtiçi ve yurtdışı yeni pazarlar için görüşmelerimiz devam ediyor. Her bölgeye ulaşmaya çalışıyoruz. Yeni yatırımlarımız ve artan ihracatımızla birlikte yüzde 60 büyüme hedefliyoruz” diye konuştu.

Bu yıl yurtdışı fuarlara katılım sağlayacaklarını söyleyen Durmuş, “Bir ihracat projesi hazırladık ve KOSGEB’in sistemine yüklendik. Projenin 300 bin liralık maliyetinin yüzde 60’ını kullandık. Projemizi hazırlarken hem iş disiplinini önemsedik hem de kamu haklarını gözettik. Eğer kabul edilirse, proje çerçevesinde yurtdışı ziyaretlerimiz ve fuar katılımlarımız olacak. İlk olarak 2021 Expo İspanya Fuarı’na katılacağız. 1 Şubat 2021 itibariyle de İnegöl showroom’umuz faaliyete geçecek” ifadesini kullandı.