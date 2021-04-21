Armada, yılın ilk 3 ayında istihdamını yüzde 75 artırdı

Mehmet Nabi BATUK

MERSİN - 43’ten fazla ürün çeşidinde hem organik hem de konvansiyonel bakliyat üretimi yapan Mersin merkezli Armada Foods, yüzde 40 büyüme ile kapattığı 2020 yılının ardından istihdamını da artırmaya devam ediyor. 2021 yılının ilk çeyreğinde istihdamını yüzde 75 artırma başarısı gösteren firma, yeni fabrika yatırımının tamamlanmasıyla da ek istihdam yaratmaya hazırlanıyor.Yılın ilk 3 ayında 124 kişilik yeni istihdam sağlayarak toplam çalışan sayılarını 289’a çıkardıklarını söyleyen Armada Foods CEO’su K. Fethi Sönmez, yeni personellerinin ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitimli olanlarının oranının yüzde 25, 30 yaş altı olanların oranının da yüzde 70’in üzerinde olduğuna dikkat çekti. Her yıl dolar bazında düzenli olarak büyüyen cirolarının sürdürülebilir hale getirilmesi amacıyla istihdamlarını artıracak yeni yatırım projeleri üzerinde çalıştıklarını kaydeden Fethi K. Sönmez, “Aralık 2020’de 165 kişi olan beyaz ve mavi yaka sayımız yeni istihdamlarla 289’a ulaştı” dedi.

Yeni fabrika geliyor

Geçtiğimiz yıl faaliyete aldıkları iki yeni fabrika ile günlük mercimek üretimlerini 600 tona çıkardıklarını belirten Sönmez, Mersin Tarsus 3. Organize Sanayi Bölgesi’nde 15 dönüm arazi üzerinde sürdürdükleri yeni bakliyat fabrikası yatırımını da yılın ikinci yarısında tamamlamayı planladıklarını söyledi. Sönmez, yeni fabrikalarının devreye girmesi ile birlikte yıl sonuna kadar en az yüzde 20 büyüme planladıklarını ifade etti.