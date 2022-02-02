ARVASİS In-Line ile üretim hataları sıfıra indirildi

SAKARYA - ARVASİS Bilişim ve Danışmanlık Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Torkul, Sakarya Makina İmalatçıları Birliği (SAMİB) kurucu başkanı Metin Kar ile birlikte DÜNYA’nın Sakarya Bürosu’nu ziyaret ederek Bölge Temsilcisi Hasan Coşkun’a çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Torkul, ARVASİS In-Line adını verdikleri Kalite Kontrol Cihazının ürün hatalarının tespit edilmesi için ileri teknoloji ile tasarlandığını belirterek, Kalite Kontrol Cihazı sayesinde hatlarda üretilen ürünlerde oluşan hataların gerçek zamanlı olarak anında tespit edildiğini belirtti.

Torkul, ARVASİS In-Line Kalite Kontrol Cihazında kullanılan yapay zeka programının ARVASİS tarafından geliştirilmiş bir yazılım olduğunu belirterek şu bilgileri verdi: “Hatlarda üretilen ürünlerde oluşan ürünleri gerçek zamanlı olarak anında tespit eder. Uyarı verir ve kullanıcı ekranında hatalı ürünü gösterir. Aynı zamanda hatalı ürünlerin kayıtlarını tutar. İstenmesi durumunda otomasyon sistemlerine de hata sinyali gönderebilir. ARVASİS In-Line Kalite Kontrol Cihazı entegre bir sistem olup tak, öğret ve çalıştır bir cihazdır. Tasarımı hatlardaki üretim süreçlerini kısıtlamayacak şekilde, kurulması kolay ve fazla yer kaplamayan şekilde tasarlanmıştır. Bu yüzden yürüyen sehpası sayesinde yer değişimi oldukça kolay ve basittir. Üretilen malzemeye temas etmeden çalışır.”