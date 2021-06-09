Arvis Games, geliştirdiği oyunu Amerika’ya ihraç ediyor

Ayşe KAYTAN UÇAK



ESKİŞEHİR - Oyun tasarımcısı Atakan Cankorur ve Simon Karataş tarafından geliştirilen, Atakan Bakılan, Yasin Bakılan, Sinan Tan ve Onur Doğan tarafından finansal olarak desteklenen kutu oyunu, iki yıldır Türkiye’den ihraç ediliyor.

Arvis Games şirketinin kurucu ortaklarından Atakan Bakılan, kutu oyununun sektör olarak dünyada yıllık 13 milyar dolarlık bir ticari hacme sahip olduğuna dikkat çekerek, hedeflerinin Türkiye’nin küresel oyun pazarından daha fazla pay almasına katkı sağlamak olduğunu söyledi. İki yıl önce Kanada Montreal’de ve İstanbul’da bir şirket kurarak sektöre giriş yaptıklarını anlatan Bakılan, “İstanbul’da oyun tasarımcısı iki arkadaşımız tarafından geliştirilen ‘Board Royale’ isimli kutu oyunumuz ile 2019 yılında dünyanın en büyük kitlesel fonlama platformu olan Kickstater’e başvuruda bulunduk ve kabul edildik. Buraya başvuruda bulunurken 22 bin dolar gibi bir rakam belirlemiştik. Ancak oyunumuz ciddi bir talep gördü ve ilk fonlamada 200 bin dolar gibi bir gelir elde etti” ifadelerini kullandı.

Oyunun ek paketi de Kickstarter’dan fon aldı

Board Royale’in yakaladığı başarının ardından, oyuna ilave paket olarak geliştirdikleri “Survival Evolved” ile bu yıl tekrar Kickstater’e başvuruda bulunduklarını ve bu başvuru sonucu da 250 bin dolar fonlandıklarını aktaran Bakılan, “Kickstater’de, kutu oyunları olarak dünyada 250 bin dolar ve üzerini gören nadir proje oluyor. Bunlardan biri de biziz. Kickstater’dan elde ettiğimiz geliri, tekrar oyuna yatırarak şirketimizi büyütmeyi hedefliyoruz. Şu anda yeni yatırımcılarla da görüşmelerimiz devam ediyor ” dedi. Geliştirdikleri kutu oyununa Amerika kıtasından yoğun talep olduğunu ifade eden Bakılan, satışlarının yaklaşık yüzde 70’ini Kanada ve ABD’ye gerçekleştirdiklerini söyledi.

Sırada mobil ve PC sektörü var

Pandemi dolayısıyla dünyada kutu oyun sektörünün büyürken, Türkiye’nin dijital oyunlara daha fazla ilgi gösterdiğini, bu amaçla iç pazara yönelik mobil ve PC oyun üzerine çalışma yürüttüklerini belirten Bakılan, “Ülkemizde yeni yeni değer görmeye başlayan oyun sektörü dünyada çok ciddi bir pazar payına sahip ve gelişmeye oldukça açık bir sektör. Biz de bu sektörde yer alıp Türkiye’nin yeni Unicorn’larını yaratmak istiyoruz. Oyun sektörüne ve bu gibi katma değeri yüksek sektörlere Eskişehirli iş insanlarının ve yatırımcılarının daha fazla önem verip yatırım yapmaları çağrısında bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.