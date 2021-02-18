ASELSAN, Bilişim Vadisi’ne tasarım ofisi kuruyor

KOCAELİ - Prof. Dr. Haluk Görgün, ofiste pek çok alanda yenilikçi tasarım çalışmaları yürüteceklerini söyledi.

Toplantıda ekonomik değerlendirmelerde bulunan Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “15 milyar 48 milyon dolar ihracatla, en yüksek ocak ayı gerçekleşmesi oldu. Yıla iyi bir ihracat performansıyla başladık. 2021 yılında pandeminin hızı ve etkisi azalırsa aylık bazda 18-20 milyar dolar seviyelerini görmeyi temenni ediyoruz” dedi.

Pandemi yılında, ulaşım sıkıntısı yaşandığı dönemde 454 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi imzaladıklarını belirten Haluk Görgün de, “Bakiye siparişimiz ilk defa 1 milyar doları aştı. 6 yeni pazara daha ihracat gerçekleştirdik” diye konuştu. Görgün, 2020’nin ilk dokuz aylık döneminde yurtiçi ve yurtdışında ise 746 milyon dolarlık sözleşme imzaladıklarını belirtti.Yakın zamanda Gebze Bilişim Vadisi’nde açacakları tasarım ofisinde sivil alandaki çalışmalarını ve tasarımlarını gerçekleştireceklerini aktaran Görgün, şunları söyledi: “Bilişim Vadisi’nde kuracağımız ofiste özellikle sivil alandaki çalışmalarımızı ve tasarımlarımızı yürüteceğiz. Strateji planımızda olan ve kendi içimizden çıkabilecek şirketleşmeleri de destekler bir yapıda büyümeye devam ediyoruz. Toplamda 25 tane iştirakimiz var.”