Aşılamada zaman turizm sektörü aleyhine işliyor

Fikri CİNOKUR

ANTALYA - Antalya Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, turizm çalışanlarına aşılamada öncelik verileceğinin açıklanmasının ardından geçen 2 haftalık süreçte, hedeflenen mesafenin henüz gerçekleşmediğini söyledi. Zamanın sektör ve aleyhine işlediğini belirten Bahar, ‘’Allah aşkına aşı için neyi bekliyoruz?” dedi. Turizm sektöründe aşılama çalışmalarına başlanılamamasının iş dünyasını da tedirgin ettiğini ifade eden Bahar, şöyle devam etti. ‘’Aşılamanın bir an önce başlamasını ve bunun tüm dünyaya ilan edilmesi gerekiyor. Bu gelişme rezervasyonlara olumlu yansıyacak. Turizm sektörü ile birlikte tedarikçi konumundaki 50’den fazla sektöre moral ve umut aşılayacak. Tüm dünya ile birlikte Türkiye’de de vaka sayıları artışa geçti. Bu durum özellikle turizm sektöründe moralleri bozdu.’’

Turizm sektörünün geçen yılın yaralarını sarmak için her türlü desteğe ihtiyaç duyduğunu, sektöre sağlanacak en önemli desteğin de aşı olduğuna dikkat çeken Bahar, şunları kaydetti. ‘’Tüm dünyada covid vakaları yeniden yükselişe geçti. Ülkeler, vaka sayılarının durumuna göre sınırlarını kapatıp açmaktadır. Ülkemizde de durum aynıdır ve vaka sayılarında ciddi bir yükseliş söz konudur. Turizm sektörü pandemiden en fazla etkilenen sektördür ve vaka sayılarındaki bu artış 2021 yılı turizm sezonunu da olumsuz yönde etkileyecektir. Daha önce 2021 yılının şaka yapılacak bir yıl olmadığını söylemiştik. Turizm sektörü cari açığın panzehiri niteliğinde, döviz kazandırıcı, istihdam yıldızı ve 50’nin üzerinde sektörü etkileyen altın yumurtlayan tavuktur. Bu bakımdan 1,5 milyona yakın sektör çalışanının aşılanmasının, rezervasyon ve moral anlamında büyük bir faydaya neden olacaktır. Hizmet sektörü çalışanlarının aşılanmasının önünde hiçbir engel yokken, soruyoruz; Allah aşkına ne bekliyoruz?”

Zaman aleyhimize işliyor

Aşılamaya en geç 1 Nisan’da başlanıp 15 Nisan’a kadar ilk doz aşıların tamamlanmış olmasının turizm sektörüne büyük bir ivme kazandıracağına dikkat çeken Ali Bahar, şöyle devam etti. ‘’1 Nisan’da aşılamaya başlanıp 15 Nisan’a kadar ilk doz aşıların tamamlanmasının ne büyük bir icraat olacağını nasıl ve niye görmüyoruz. (Aşılamaya başladık) denmesinin edinilmiş tüm faydalara ne büyük katkı vereceğini ve bunun tam da bu zaman olduğunu Kültür ve Turizm Bakanlığımıza, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımıza, Hazine ve Maliye Bakanlığımıza ve şehrimizin ortak sesi olan tüm dinamiklerimize duyuruyoruz. Zamanın aleyhimize işliyor.’’



Aşılama başvuruları sürüyor

Turizm sektörü temsilcileri de tesislerde aşılama başvurularının devam ettiğini, tesis yetkililerinin belirlendiğini, barkodlu SGK giriş belgelerinin doldurulduğunu belirttiler. Çalışanların SGK giriş bilgilerinin Sağlık Bakanlığına yakın zamanda iletileceğini ifade eden sektör temsilcileri, halen aşının olmadığını vurguladılar. Akdeniz Turistik Otelciler Birliği (AKTOB) yetkilileri de turizm sektöründe aşılanacak personel sayısının gelecek hafta netlik kazanacağını bildirdi.