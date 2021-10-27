"Askeri kara araçlarında yerlilik atılımları bekliyoruz"

Mehmet Nabi BATUK

MERSİN - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye’nin askeri ve zırhlı kara araçlarında önemli bir gelişim gösterdiğine dikkat çekerek, üretici firmalara motordan alt teknolojik sistemlere kadar yerlilik oranlarını artırma çağrısı yaptı. Mersin’de savunma sanayiine yönelik üretim yapan firmaları ziyaret eden İsmail Demir, temel ilkelerinin hareket alanındaki tüm ihtiyaçların yerli ve milli teknolojilerle karşılanması olduğunu dile getirdi. Demir, “Özellikle askeri kara aracı üreticilerimizden çok daha önemli yerlilik atılımları bekliyoruz" dedi.

‘Derman’, TSK envanterine giriyor

Ziyaret kapsamında Mersin Teknoparkı ziyaret eden İsmail Demir, ardından Koluman Otomotiv Endüstrisi A.Ş.’nin Mersin Fabrikası’na geçti. Demir, burada Koluman Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Saltık ile birlikte firma tarafından geliştirilen 8x8 askeri lojistik destek aracı Derman’ın, resmi olarak Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmesini sağlayan protokole imza attı. Savunma Sanayii Başkanlığı Kara Araçları Daire Başkanı Ahmet Raci, Derman’ın lojistik destek faaliyetlerinde TSK’ya önemli bir güç sağlayacağını ifade etti. Raci, “Derman’ı NATO askeri standartlarına göre üzerine konteyner taşıma ve çekme aparatını yerli olarak geliştirerek envanterimize katacağız” dedi. Kaan Saltık ise, “2021 yılını 6 milyon dolarlık askeri projelerle tamamlamayı hedefliyoruz. 2022 yılında da askeri projelerden 13 milyon dolarlık ciro hedeflerken, 2023’te bu rakamı 45 milyon dolara çıkarmayı planlıyoruz” diye konuştu.

Berdan Cıvata’ya Aselsan’dan onay

İsmail Demir, bağlantı elemanlarında mega projelerin dünyadaki en önemli çözüm ortaklarından biri olan Berdan Cıvata’yı da ziyaret etti. Burada firma tarafından askeri araç, uçak ve ekipman projelerine özel geliştirilen bağlantı elemanlarını inceleyen Demir, firma temsilcilerinden ürünlerle ilgili bilgi aldı. Son yıllarda savunma sanayiine yönelik yeni bağlantı elemanı projelerine ağırlık verdiklerini kaydeden Berdan Cıvata Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Şemsi, Türk Hava Kuvvetleri’nin de aktif olarak kullandığı F-16 savaş uçakları için özel bağlantı elemanları geliştirdiklerini söyledi. Son olarak Aselsan’a özel olarak geliştirdikleri minimum boyutlardaki 5 farklı cıvata çeşidinin de onaylandığını belirten Şemsi, akülerde kullanılan yeni nesil bağlantı elemanlarında da Ar-Ge sürecinin sürdüğünü kaydetti.