Askon Demir, çalışanların fikirleri için dijital platform geliştirdi

Osman Nuri BOYACI

DENİZLİ - Denizli’nin önde gelen demir çelik firmalarından Askon Demir, çalışanlarının fikir, görüş ve taleplerini aktarmaları için iç iletişim ağına web tabanlı Bir Fikrim Var isimli dijital platform oluşturdu. Askon Demir Genel Müdürü Okan Konyalıoğlu, yazılımsal tasarımı, ana ekranı ve diğer donanımları muhafaza eden kioskun tasarım ve imalatını şirket olarak geliştirdiklerini söyledi. Büyüme stratejisini, sürdürülebilirlik merkezinde makine ve teknoloji, altyapı, sosyal fayda ve insan kaynakları odağında bütüncül anlayışla kurgulayan Askon Demir, iç iletişim ağına yeni bir dijital platform daha ekledi. 2021 yılına ‘işveren markası’, ‘kaynağında Kalite’ ve ‘toplumsal cinsiyet eşitliği-kadın istihdamı’ hedefl eriyle başladıklarını belirten Konyalıoğlu, stratejik hedefl eri doğrultusunda ihracat hacmini ve istihdamı artırmaya yönelik yatırım ve çalışmalara devam ettiklerini söyledi. “Bir Fikrim Var” ismini verdikleri web tabanlı dijital platformun, pandemi dönemi tedbirlerini de gözeterek klavyesiz ve kullanıcı dostu bir ara yüzle tüm çalışanlara hitap ettiğini dile getiren Konyalıoğlu, “Tek ekrandan sunulan 3 farklı renkteki QR kodunu akıllı telefonlardan okutturan tüm çalışanlar mavi QR koduyda güncel duyurulara, yeşil QR koduyla iyileştirme, geliştirme görüş ve öneriler sayfasına, kırmızı QR koduyla dillendiremediği ancak iletmek istediği özel konularını bölüm müdürüne iletebileceği mesaj sayfasına ulaşabiliyor.

Platform üzerinden iletilecek görüş ve öneriler, firma bünyesinde oluşturulma aşamasında olan Sürekli Gelişim Mükemmeliyet Merkezi’nde projelendirilecek ve hayata geçirilen projelerde fikir sahiplerini teşvik edici ödüllendirmeler yer alacak” diye konuştu.



Uygulamanın yazılımsal tasarımını, ana ekranı ve diğer donanımları muhafaza eden kioskun tasarımı ve imalatını firma bünyesinde oluşturduklarını belirten Konyalıoğlu, talep edilmeye başlayan kiosk için tasarım tescil başvurusu yaptıklarını ifade etti. 2022 yılından itibaren kendi eğitim süreçlerini Askon Akademi çatısı altında kurumsal ve sistematik bir yapıda yönetmeyi amaçladıklarını söyleyen Okan Konyalıoğlu, “Askon Akademi bünyesinde sunacağımız fonksiyonel ve bireysel, kurumsal gelişimi sağlayacak konularımız arasında iletişim, takımdaşlık ve iş birliği başlıklarına özel önem veriyoruz. Bu nedenle, yeni dijital platformumuz ile iç haberleşme ağımızı güçlendireceğimizi ve daha çok sorgulayan, konuşan, sorunun değil çözümün parçası olan, iş birliği ve takım ruhunu geliştiren, öğrenen organizasyon yapısında ortak aklı işleten kısaca Askonlu olmak dediğimiz kurum kültürüne önemli katkı sağlayacağımızı düşünüyorum” dedi.