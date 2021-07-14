Askon Demir, Hazar Roket Takımı ile işbirliğine gitti

Osman Nuri BOYACI

DENİZLİ - Denizli’nin demir çelik sektöründeki öncü şirketlerinden Askon Demir, Teknofest’te iki yıl birincilik kazanan Pamukkale Üniversitesi Hazar Roket Takımı ile işbirliği protokolü imzaladı. Askon Demir Genel Müdürü Okan Konyalıoğlu, Teknofest 2021’de ‘Zorlu Görev Kategorisi’nde yarışacak Hazar Roket Takımı ile imzalanan protokolün sponsorluk, müşterek çalışma ve imalat, tedarik zinciri yönetimi konularını kapsadığını söyledi.

Teknofest 2019’da yüksek irtifa kategorisinde, 2020’de orta ve yüksek irtifa kategorisinde birincilik ödülü kazanan Pamukkale Üniversitesi Hazar Roket Takımı, 2021 yılı hazırlıklarını Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. Cemal Meran danışmanlığında sürdürüyor. Teknofest 2021 Roket Yarışması’nda ilk defa düzenlenen Zorlu Görev Kategorisinde yarışacak olan Hazar Roket Takımı kademeli roket üretecek. Hazar Roket Takımı, çalışmaları kapsamında Askon Demir ile işbirliği protokolü imzaladı. Takım Lideri M. Serhat Duras ile Askon Demir Genel Müdürü Okan Konyalıoğlu’nun imzaladığı protokolle Teknofest 2021 Zorlu Kategori yarışmasına yönelik orta ve yüksek irtifa roketlerinin tasarım ve alt sistemlerin üretiminde iş birliği yapılacak.

Askon Demir Genel Müdürü Okan Konyalıoğlu, “Hazar Roket Takımı ile bir ekip olmanın heyecanını yaşıyoruz. Üniversiteli gençlerimizle yürüteceğimiz bu çalışmaların Türkiye uzay ve havacılık sanayisinin gelişimine önemli değer katacağına inanıyoruz” dedi.