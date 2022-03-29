ASKON Genel Başkanı Aydın: Yeni yatırımlara Anadolu’nun gelişmemiş illerinde ihtiyaç var

Hasan COŞKUN



SAKARYA - Sakarya Şube Başkanı Engin Tumbaz’ın ev sahipliğinde Tuna Tan tesislerinde yapılan ve Ak Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, MHP Grup Başkan Vekili ve Sakarya Milletvekili M.Levent Bülbül, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’nin de iştirak ettiği 12’inci aylık ekonomi değerlendirme toplantısında konuşan Aydın, yurt dışı temsilcilikleri, 8 binin üzerinde üyesi ve ülke ekonomisine 10 milyar doların üzerinde sağladıkları ihracat katkısı ile ASKON’un Türkiye’nin tüm bölgelerinde teşkilat yapısını tamamlamaya devam ettiğini söyledi.

“Bu yılın sonuna kadar 81 şehrimizde de teşkilatlanmamızı tamamlamış olacağız.” diyen Aydın şöyle devam etti: “Bayrağı devralırken dedik ki yönetimimizle birlikte şöyle bir karar aldık. ASKON’u İstanbul’da oturarak yönetmeyeceğiz. Sadece Ankara temaslarıyla bu işi yürütmeyeceğiz. Herhangi bir şehrimizde o şehrin ekonomisini konuşacağız. O günden bu yana da Anadolu’nun her noktasında her ay bir şehirde olmaya gayret ediyoruz. Bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Bu sene yılsonuna kadar planlarımızı yaptık ve şehirlerimizi belirledik. Ülkemizin şehirlerindeki gelişmeleri, ülke ekonomilerine sağladıkları katma değeri ancak yerinde tespit ederek görüyoruz. Anadolu’daki değerleri topluyoruz ilgili mercilere iletiyoruz. Bu toplantıların ziyadesi ile önemli olduğun düşünüyorum.

2020 yılında pandeminin başlaması ile birlikte bütün dünya ekonomilerinde dengelerin bozulduğuna da dikkat çeken Aydın, şunları söyledi: “Buna rağmen Türkiye ekonomisi büyümeye devam etti. Yarın ne olacağını bilmediğimiz bir ortamda Türkiye ekonomisi 2020 ve 2021 yılında sanayideki üretimini yüzde 30 artırdı. 2022’de ihracat hedefi 220 milyar dolar ancak Ocak ve Şubat ayına bakarsak 250 milyar doları geçecek gibi görünüyor. Bugün en küçük şehirlerimizin ilçelerinde dahi bir tane iki tane organize sanayi bölgelerini görüyoruz. Anadolu’nun kalkınmasında önemli bir işlev olarak şunu görüyoruz. Bugün artık Türkiye sanayi anlamında kapasite kullanım oranlarını yüzde 90’ların üzerine çıkarmıştır. Dolayısıyla iktisat bize şunu söylüyor. Artık yeni yatırımlar yapılmalı ve bu yeni yatırımlara da Anadolu’nun gelişmemiş ilerinde ihtiyaç var. Dolayısıyla bizler ASKON olarak, Anadolu’nun kalkınması için gece gündüz demeden elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz.”.

ASKON Genel Başkan Vekili Gökhan Yavuzer, Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Volkan Kahraman, Marmara Bölge Başkanı Yasin Zülbaharoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı 12’inci aylık ekonomi değerlendirme toplantısında konuşan ASKON Sakarya Şube Başkanı Engin Tumbaz ise 54 üye ile 2019 yılında kurulan ASKON Sakarya şubesinin bugün 100’den fazla üyesiyle gerek Sakarya gerekse ülkenin menfaatleri doğrultusunda yaptığı çalışmaların haricinde birçok sosyal sorumluluk projesinde de imzası olduğunu söyledi.