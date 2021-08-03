ASKON Sakarya üyelerine dijitalleşme eğitimleri verilecek

Hasan COŞKUN

SAKARYA - Proje üretmeye Pandemi sürecinde de devam eden Anadolu Aslanları İşadamları Derneği ASKON Sakarya şubesi, üyelerine dijitalleşme eğitimleri verecek.

Konu ile ilgili olarak bilgi veren ASKON Sakarya Şube Başkanı Engin Tumbaz, 6 ay sürecek olan eğitimlerin üyelerin tamamını kapsayacak şekilde planlandığını söyledi.

“Pandemi sürecinde dijital teknolojinin ve dijitalleşmenin önemini daha iyi anladık.” diyen Tumbaz, ASKON Sakarya olarak üyelerine yönelik kalkınma ajansı işbirliğinde başka projeler üzerinde de çalışmalar yaptıklarını ifade ederek şu bilgileri verdi: “Pandemi sürecinde dijital dönüşümün gerekli ve çok ihtiyaç olduğunu, geleceğin dijital teknolojiler üzerine inşa edileceğini ön görerek böyle bir adım attık. Şu anda 80 üyemiz var ve bu yılın sonuna kadar 100 üye hedefliyoruz. ASKON Sakarya olarak bir taraftan büyümemize devam ederken diğer taraftan üyelerimizin de büyümesi için altyapı oluşturmaya çalışıyoruz.”

Proje kapsamında Sakarya ASKON üyelerine yönelik dijital olgunluk analizlerinin yapılması, stratejik yönetim ve planlama, Ar-Ge teknolojisi, kaynak planlama, insan kaynakları, stratejik yönetim ve planlama, dijital marka konumlandırma, siber güvenlik araçları, bulut bilişim, yapay zeka ve robotic teknolojileri gibi çok sayıda belirlenen başlıkta eğitimler verilecek.