ASKON/Doğru: Samsun, sağlık alanında yeni başlangıca adım atacak

SAMSUN (DÜNYA)

“İkiztepe Sağlık Zirvesi” kasım ayında Samsun’da düzenlenecek. Elektronik, enerji, bilişim, makine, otomotiv, inşaat, kimya, sağlık, tekstil, deri, gıda, tarım, hayvancılık, basın-yayın, ambalaj, hizmet, eğitim gibi yüzden fazla sektörü temsil eden ASKON, üyelerine sağlam adımlar atmaları için alt yapı desteği verirken ülkemizin küresel arenada rekabet gücünü arttırmak için de araştırma geliştirme ve eğitim alanında çalışmalarında bulunmaktadır. Ülke genelinde şubelerinin bulunduğu coğrafi yapı, ekonomik iş gücü, istihdam ve öne çıkan sektörlerin araştırılması ile Türkiye genelinde konferanslar, eğitim faaliyetleri, zirveler düzenleyen ASKON, Samsun şubesi ile birlikte “Sağlık Kenti Samsun” sloganı ile bilinen Samsun şehrimizde sağlık zirvesi düzenliyor.

Samsun’un sağlık alanındaki geçmişini İkiztepe Höyüğü ile bütünleştirerek “İkiztepe Sağlık Zirvesi” adlı büyük bir sağlık zirvesi düzenlediklerini dile getiren ASKON Samsun Şube Başkanı Ahmet Alp Doğru, “3 bin yıla aşkın bir tarihe uzanan Samsun’un Bafra ilçesinde bulunan İkiztepe Höyüğünde yapılan kazılarda, beyin ameliyatı yapılmış insan iskeletleri bulunmuş ve bu kişiler ameliyat yapıldıktan sonra yaşamaya devam etmişlerdir. Samsun’un sağlık alanındaki geçmişini İkiztepe Höyüğü ile bütünleştirerek, ASKON Samsun Şube olarak “İkiztepe Sağlık Zirvesi” adı ile Kasım ayının başında Samsun’da güncel konu başlıklarından oluşan sağlık zirvesi ve konferansı düzenliyoruz” diye konuştu.

İkiztepe Sağlık Zirvesine farklı ülkelerden 100 kişilik alım heyeti gelecek

Başkan Doğru, farklı ülkelerden yaklaşık 100 kişilik alım heyetinin olduğunu ifade etti. ASKON Samsun Şubesi olarak sağlık kenti Samsun’un gelişmesine katkı sağladıklarını söyleyerek sözlerine son olarak şunları ekledi: “Sağlık turizminde bulunan kayıt dışı gelirin azaltılması, ilaç ve tıbbı malzeme sektörünün yerli ve milli anlamda kalkınması, sağlık hizmetleri veren kamu ve özel hastanelerin kalite ve inovasyonda yukarı seviyelere çıkmasını sağlayacak olan “İkiztepe Sağlık Zirvesinin” ülkemize ve şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. 3-4-5 Kasım 2022 tarihlerinde Samsun, sağlık alanında yeni bir başlangıca adım atacak. Ulusal ve uluslararası katılımcıların yer alacağı zirvede, sağlıkta inovasyon ve teknoloji, sağlıkta kümelenme, sağlıkta kalite ve akreditasyon, sağlıkta tıbbi cihaz ve sağlık turizmi konu başlıkları ele alınacak. Kamu ve özel hastaneler, tıbbı cihaz ve malzeme üreticileri, ilaç sanayi sektörü Samsun’da bir araya gelerek yaklaşık yüz kişilik farklı ülkelerden şehrimize gelecek olan alım heyetleri ile buluşturulacak. ASKON imzası ile sağlık sektörünün gelişmesine katkı sağlayacağız.”