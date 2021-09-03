Aslıteks’in yapay zeka tabanlı projesine TÜBİTAK desteği

Osman Nuri BOYACI

Denizli Organize Sanayi Bölgesi’nde aylık 800 ton boyalı, 400 bin metre dijital baskılı kumaş üretim kapasitesi ve 400 kişilik deneyimli ekibi ile global markaların hazır giyim kumaş ihtiyacını karşılayan Aslıteks, büyüme stratejisini sürdürülebilirlik ve dijitalleşmeye odakladı. Denizli’de örme kumaş sektörünün önemli şirketlerinden Aslıteks’in, yapay zeka ile geliştirilmiş kalite kontrol cihazı tasarımı ve imalatı projesi TÜBİTAK tarafından desteklenecek. Aslıteks Genel Müdürü Selim Kasapoğlu, “Norbit Yazılım işbirliği ile yürüttüğümüz tekstil üretim kumaşlarındaki istenmeyen arızaların görüntü işleme yöntemiyle hızlı ve doğru tespitini sağlayacak proje, zaman kaybını önleyip, maliyeti düşürecek” dedi. Aslıteks’in projesi, TÜBİTAK tarafından desteklenmesi kararlaştırılan 53 projeden biri oldu. Öte yandan Çatı GES projesinin ilk etabını devreye alan, ikinci etabının tamamlanmasıyla ihtiyacının yüzde 40’ını üretmeyi planlayan şirket, üretimde kullandığı su tüketimini, yürüttüğü çalışmalarla yüzde 40 oranında azaltarak Care for Water etiketi aldı.

Üretim süreçleri değişecek

Son bir yıldır dijitalleşmeye yoğunlaştıklarını ifade eden Selim Kasapoğlu, “Tüm dünyada olduğu gibi biz de Aslıteks olarak ara ve final kontrollerini insan gücü ile yapıyoruz. Ancak bu yöntemle yapılan kontrollerin hata riski yüksek, üretim hızını düşürüyor ve maliyetli. Üzerinde çalıştığımız proje ile bu işi bir yapay zekanın yönettiği yüksek çözünürlüklü kameralarla yapmayı amaçlıyoruz. Aldığımız TÜBİTAK desteği ile projemizi tamamlayıp, tekstildeki üretim süreçlerini, hata kaynaklı kayıpları, termin sürelerini ve dolayısıyla sektör kaynak verimliliğini temelden değiştirme şansımız olacak” diye konuştu.

Sürdürülebilirliğe odaklandı

Selim Kasapoğlu, şirketin sürdürülebilirlik çalışmaları hakkında da bilgi verdi. Kasapoğlu, “Sürdürülebilirlik üzerine yaklaşık son dört yıldır önemli çalışmalar yapıyoruz. Hazırladığımız kumaş koleksiyonlarının yüzde 90’ında minimum yüzde 25 oranında sürdürülebilir elyaflar var artık. Bunun dışında üretimde kullandığımız kaynakları da sürdürülebilir hale getirmeye çalışıyoruz. Proseslerde kullandığımız sularda iyileştirmeye gittik ve bir kilogram kumaş başına düşen su sarfiyatında yüzde 40 civarında bir tasarruf sağladık. Üzerinde çalıştığımız yeni Ar-Ge projeleri ile bu tüketimi daha aşağılara çekip, yaptığımız iyileştirmelerle sektöre öncülük etmek istiyoruz” dedi.