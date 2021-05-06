Asmira Group, Göcek’ten sonra Karadağ’a da yat kiralayacak

Nihat DELİBAŞI

İZMİR - Kurulduğu 1977 yılından bu yana edindiği deneyim ve hizmet anlayışını ‘Avrupa kıyılarında yerel bir marka’ vizyonu ile buluşturan Asmira Group, yat işini sevdi. Şirketin omurgasını denizcilik ve yat operasyonlarının oluşturduğunu kaydeden Asmira Group Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aslan, geçen yıl başladıkları Bodrum merkezli tekne kiralama turlarını geliştirme kararı alarak Göcek’le devam etiklerini, şimdi de Karadağ’ı (Montenegro) da bu ağa ekleme kararı aldıklarını açıkladı. Yakıt dışı bazı işler geliştirme hedefiyle geçen sene başladıkları yat bakım onarımında da büyük talep gördüklerini anlatan Aslan, “Çeşme Alltınyunus ve Turgutreis D Marin’de teknik ofisimiz, Bodrum ve Göcek merkezli tekne kiralama operasyonumuz var. Teknik ofislerimizde geçtiğimiz yıl 80 teknenin bakım onarımını gerçekleştirdik. Bu sene 150’ye çıkacağız” dedi.

Yılda 3 bin tekneye hizmet veriyor

Marinalarda işlettikleri akaryakıt istasyonları aracılığıyla hizmet verdikleri tekne sayısının yılda bin 500 ila 3 bin adede ulaştığını kaydeden Aslan, yat sahiplerinin değişik hizmetleri aynı marka altında almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Zorlu pandemi şartlarına rağmen yüzde 25-30 civarında büyüme ile kapattıkları 2020’de istihdamı da koruduklarını vurgulayan Aslan, yat turizminin yeni tatil konsepti haline geldiğini söyledi. Aslan, “Yat turizmi sanıldığının aksine çok pahalı tatil şekli değil. Yat turizmi, bundan sonra orta segmentin de tercih edebileceği tatil şekli olacak. Haftalık ya da senede bir iki hafta tatil imkanı olan orta sınıf bundan sonra denizi daha çok tercih edecek” dedi.

Yunanistan’ın Kos adasına gidecek yabancı turistin Atina yerine Bodrum Havalimanı’nı kullandığını, adaların bir çok tedarikini de Türkiye’den karşıladığını kaydeden Aslan, “Bodrum-Göcek arası simetrik olarak Yunanistan ana karasıyla birleştiği bölge şu an Akdeniz’deki yat pazarının yüzde 50’sinden fazlasını oluşturuyor. Fransa ve İtalya, Riviera’yı birlikte pazarlıyor. Biz de Yunanistan ile böyle bir senkronizasyon yakalasak 2 milyar dolarlık bu pazarın önemli bir oyuncusu oluruz” diye konuştu.

“Çandarlı Limanı projesi hızlandırılsın”

Liman kenti hüviyetine sahip İzmir’in bu özelliğinin uluslararası rekabet avantajları arasında yer aldığını vurgulayan Mustafa Aslan, Çin’in İpekyolu çerçevesinde tercih ettiği Pire Limanı’nın kapasitesinin sınırına dayandığını vurguladı. Bu gelişmeyi değerlendirme çağrısında bulunan Aslan, şunları söyledi: “İzmir’de liman denildiğinde ilk olarak Alsancak Limanı akla geliyor ama Aliağa’daki limanların konteyner elleçleme sayıları Alsancak’ı geçmiş durumda. Dolayısıyla Çandarlı Limanı, İstanbul Havalimanı, 3. köprü inşaatı gibi ulusal strateji çerçevesinde ele alınarak koordineli bir şekilde ele alınıp İpek Yolu’na kazandırılmalı. Çandarlı Liman projesi hızlandırılmalı. Bunu özel sektör yapamayacağı için bir devlet stratejisi olarak ortaya konması gerekiyor.”