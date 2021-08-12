ASPİLSAN 40. yaşına yeni yatırımlarla girdi

Oktay ENSARİ

KAYSERİ - Kıbrıs Barış Harekatı’nda yaşanan pil ve batarya sorunu sonrası vatandaşların bağışlarıyla 1981 yılında Kayseri’de kurulan ve Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı’na (TSK) bağışlanan ASPİLSAN, 40. yaşını yeni yatırımlarıyla kutluyor. Başta uçak, helikopter, insansız hava araçları, deniz araçları, raylı sistemler olmak üzere birçok sektöre uzun ömürlü batarya üreten şirket, geçen sürede ürün çeşidini 300’ün üzerine çıkararak, alanında dünyanın sayılı markaları arasına girdi.



ASPİLSAN’ın kuruluş yıldönümü nedeniyle düzenlenen etkinlikte konuşan Genel Müdür Ferhat Özsoy, 40 yıl önce fabrikayı kurup, anahtar teslim şekilde Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı’na armağan eden Kayseri halkına teşekkür etti. Özsoy, 2023’de Kayseri Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi’nde üretime geçmesi planlanan lityum pil ve batarya üretim fabrikasının Avrupa’daki rakiplerinden kendilerini bir adım daha öne geçireceğini söyledi. Özsoy ‘’40.yılımızda yeni yatırımlarla ve yeni logomuzla Türkiye için önemli ve stratejik ürünler üretmeye devam edeceğiz. Gelişen teknoloji ile bir dönüşüm yaşayıp, pillerden batarya ve zamanla akıllı bataryalar ürettik. Türkiye’nin batarya ve pil ihtiyacını karşılamakla kalmayıp, yapılan stratejik yatırımlar ve milli güç ile 300’den fazla batarya ile uçak, gemi, insansız hava araçları ve raylı sistemlerin aküsünü de üretiyoruz. Yeni kurulacak lityum- iyon pil fabrikasının enerji depolama alanında önemli kazanımlar sağlayacak. Tesisin inşaatında son aşamaya gelindi. Makine, ekipman ve üretimi sürüyor. Önümüzdeki yılın başından itibaren deneme üretimine başlayacağız. Daha sonra da lityum-iyon pil üretimine başlayacağız. Bu da Avrupa’da ilk olacak. Bu bölgede tek lityum iyon pil üreten tesisi kuruyoruz. Üretilen pillerle dünya ile rekabet etmekle kalmayıp, yurtdışındaki firmaların tedarikçisi olacağız. Sadece yerli ve milli üretimle değil, teknolojik yatırım ve mühendis altyapısı ile bilgi ve becerilerimizi de geliştiriyoruz’’ dedi.



Özsoy, “Yenilenebilir enerji kaynaklarının depolama olmadan sürdürülebilirliği mümkün değil. Biz bunların prototiplerini ürettik. Güneşten, rüzgardan elde edilen enerjinin depolanması anlamında ürünlerimizi suna cağız” değerlendirmesini yaptı.