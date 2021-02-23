ASPİLSAN, yeni tesisle yerliliği artırmak istiyor

KAYSERİ - Yatırımda önemli bir aşama olan pil hücresi üretim teknolojisini kazanmak adına Güney Koreli bir firma ile teknoloji transfer sözleşmesi imzalayan şirket, geliştireceği ekosistemle, pil hücresi üretiminde yerlilik oranını da artırmayı hedefliyor.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren ASPİLSAN Enerji, Türkiye’deki tek uçak ve helikopter akü üreticisi olarak askeri ve devlet hava araçlarının büyük bölümünün akü ihtiyacını karşılıyor. Türkiye’nin enerji sistemleri alanında da dışa bağımlılığını azaltacak çözümler arayan ASPİLSAN Enerji, Mimarsinan OSB’de Ekim 2020’de lityum- iyon pil seri üretim tesisinin temelini attı. Silindirik pil üretimi yatırımının yalnızca ASPİLSAN Enerji için değil, Türkiye için ilk olacağını belirten ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Ferhat Özsoy, tesisin 2022 yılında tam kapasite faaliyete geçeceğini aktardı.

“Tamamen yerli bir ekosistem oluşturmaya çalışıyoruz”



Yaklaşık 25 bin metrekare alanda konuşlanacak tesis için önemli bir aşama kaydederek Güney Koreli bir firmayla teknoloji transfer sözleşmesi imzalayan ASPİLSAN Enerji, kendi bünyesinde yer alan Ar- Ge merkezleri ile de çalışmalarına devam ediyor. Türkiye’de ilgili alanlarda çalışmaları olan şirketleri de desteklemek amacıyla yüzde 100 yerli bir ekosistem oluşturmaya çalıştıklarını belirten Ferhat Özsoy, “Başlangıçta asgari yüzde 51 oranında yerli olacak olan pil hücrelerinde gelişen ekosistemle birlikte yerlilik oranlarımız artacak. Bu ekosistemin ve yatırımın temellerini oluşturmak adına 2016 yılından bu yana her sene Pil Teknolojileri Çalıştayı yapıyoruz. Çalıştaylarda, ülkemizin ve dünyanın farklı yerlerinden katılım sağlayan yerli ve yabancı iş insanı, uzman ve akademisyenlerle birlikte, gelişen üretim ve Ar-Ge tekniklerini yakından takip ediyoruz” dedi.

Üretime 2022'de başlayacak



Bu yıl yapılan çalıştayda, Türkiye’nin Li-iyon pil hammaddesi yönünden oldukça zengin kaynaklara sahip olduğunu ve bu konuda altyapının da oldukça geliştiğini gördüklerini ifade eden Özsoy, “Lityum-iyon pil üretim tesisinde 2022 yılında üretime başlamayı planlıyoruz. Hem savunma sanayii hem de özel sektörün ihtiyacı olan bataryaların üretim gücünü artıran ASPİLSAN Enerji olarak, ilerleyen dönemlerde farklı tip, boyut ve teknolojideki pil hücrelerinin de geliştirilmesi adına çalışmalarımıza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.