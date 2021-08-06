Ata tohumları Honaz’da koruma altına alındı

Osman Nuri BOYACI

DENİZLİ - Türkiye’nin 4. yerel tohum bankasına sahip olan Denizli Honaz’daki Yerel Tohum Merkezi’nde 713 çeşit ata tohumu koruma altına alındı. Merkeze bağlı sera ve tarlalarda ata tohumlarından yetiştirilen fideler, çevredeki üreticilere dağıtılarak yerel ürünlerin artırılmasına çalışılıyor.

Sebze ve meyvelerin eskisi kadar sağlıklı ve lezzetli olmadığı düşüncesi ve insanların organik ürünlere olan ilgisi; üreticileri de organik tarıma yöneltiyor. Sebzelerin genleriyle oynanması ve ithal hibrit tohumlarla ilgili soru işaretleri de ata tohumlarına ilgiyi her geçen gün artırıyor. Denizli’nin Honaz ilçesinde iki yıl önce Belediye Başkanı Yüksel Kepenek’in girişimiyle kurulan Yerel Tohum Merkezi’nde 713 tür yerel sebze ve meyve tohumunun koruma altına alındı. Merkezin sorumlusu Ziraat Mühendisi Tuğba Çınar, yerel tohum biriktirmeye çevre dağ köylerinden başladıklarını, merkezin adının duyulması ile birlikte Denizli’nin köylerinden ve farklı illerden merkeze tohum akışı sağlandığını söyledi.



Merkez bünyesinde bir tohum bankası kurulduğunu, ayrıca 700 metrekarelik seralarında ata tohumlarından sezonluk yerel fide yetiştirmeye başladıklarını anlatan Tuğba Çınar, geçen yıl kendi yetiştirdikleri sebzelerden ilk tohumları aldıklarını belirtti. Ata tohumlarıyla yapılan üretimin son derece değerli olduğunu söyleyen Çınar, şunları kaydetti: “Fideleri yetiştirirken bitkinin dayanıklılığını, bağışıklığını kuvvetli tutmaya çalışıyoruz. Azot, fosfor, potasyum gibi bitkinin ihtiyacı olan gübreleri kontrollü şekilde verdik. Zararlılardan korumak için kimyasal yerine odun külü kullandık. Domatesteki tuta kelebeği zararlısı için tuzaklar kurduk. Daha diri, sağlıklı fide yetiştirmeye çalışıyoruz. Geçen yıl yetiştirdiğimiz fidelerin bir bölümünü kendimiz diktik, bir bölümünü ise bizlere tohumluk vermeleri şartıyla çevredeki üreticilere dağıttık. Üreticiler; fidelerimizin çok sağlıklı olduğunu, memnun kaldıklarını söylediler.”

İlk mahsulleri tohumluk olarak ayırdıklarını ifade eden Tuğba Çınar, “Artık zengin bir tohum bankamız var. Her türlü sebzenin, tahılın ata tohumu merkezimizde bulunuyor. Domates, biber, patlıcan, salatalık, kabak, fasulye gibi ürünlerin pek çok çeşidinin tohumları var. Bu yıl elimiz daha kuvvetli, seramızda 210 bin yerel sebze fidesi yetiştirdik. 2006 yılında çıkarılan Tohumculuk Yasası nedeniyle yerel ata tohumları ve fidelerinin ticari amaçlı alım-satımı yasak. Bu nedenle merkezde fide ve tohum satışı yapmıyoruz” diye konuştu.