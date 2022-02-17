Atatürk Orman Çiftliği işçi alımı yapacak
Atatürk Orman Çiftliği daimi işçi statüsünde çalıştırılmak üzere işçi kadrosunda eski hükümlü veya terör mağduru personel alacak.
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Atatürk Orman Çiftliği daimi işçi statüsünde çalıştırılmak üzere işçi kadrosunda eski hükümlü veya terör mağduru personel alacak.
Personel alımı için başvurular İŞKUR merkezlerinden veya internet sitesinden 14-18 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacak.