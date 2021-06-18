ATHİB, 9 yılda tekstil sektörüne 100 tasarımcı kazandırdı

Mehmet Nabi BATUK

MERSİN - Ticaret Bakanlığı, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (ATHİB) tarafından düzenlenen 9. Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması’nın finali Akdeniz İhracatçı Birlikleri’nde gerçekleştirildi. Yarışma, tekstil sektörü için inovatif ve özgün kumaş tasarımları geliştirmek, Türkiye’nin uluslararası tekstil pazarında etkinliğini artırmak ve modayı belirleyen ülkeler arasında yer almasını sağlamak amacıyla düzenleniyor. 2020 yılında gerçekleştirilen ancak pandemi kısıtlamaları nedeniyle finali ertelenen yarışmada jüri üyeleri tarafından belirlenen 10 tasarımcının hazırladığı kumaşlar sergilenirken dereceye giren adaylara ödülleri takdim edildi.

ATHİB 9. Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması’nda ‘Mere’ adlı koleksiyonun sahibi Kübra Çolak birinciliğe, "Kentsel Deneyim" tasarımının sahibi Alper Okçu ikinciliğe, "Korozyon" adlı konseptin sahibi Yavuzhan Daşdemir ise üçüncülüğe seçildi. Yarışma birincisine 25 bin TL’lik maddi desteğin yanı sıra tasarım konusunda iki yıl yurt dışında eğitim imkanı ve yabacı dil eğitim bursu sağlanacağı açıklanırken, ikinciye 20 bin TL 3’üncüye de 15 bin TL para ödülü verildi. Yarışmada ayrıca finale kalan 10 finalistin dünyanın en önemli tekstil fuarı olan Paris Premiere Vision Tekstil fuarına götürüleceği duyruldu.

“İhracatçıların tasarım kültürünü benimsemelerini hedefliyoruz”

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili, Adana Sanayi Odası (ADASO) Başkanı ve ATHİB Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması Yürütme Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, organizasyondaki en önemli amaçlarının Türk tekstil sektörünün rekabet gücünü artıracak ve tasarım kültürünün güçlenmesine yardımcı olacak tasarımcı adayları yetiştirmek olduğunu kaydetti. Organizasyonda ayrıca başta ihracatçı firmalar olmak üzere, bölgede tekstil sektöründe faaliyet gösteren firmaların, tasarım kültürünü benimsemelerini ve dünya rekabet ortamındaki değişim hareketinde yer almalarını sağlamayı hedeflediklerini ifade eden Zeki Kıvanç, “Geçtiğimiz 8 yılda 7 öğrencimize, Ticaret Bakanlığımız desteğiyle yurt dışında iki yıl eğitim imkânı verdik ve vermeye de devam ediyoruz. Yeni tasarımcılar ortaya çıksın diye 9 yılda toplam 637 başvuru alırken 100’ü aşkın tasarımcıyı sektörle buluşturduk. Firmalarımızda eğitim almalarını sağladık. 7 yarışmamızda dereceye giren tasarımcıları yurt dışında eğitime gönderdik. 8. ve 9. yarışmalarımızın derece alanlarına da Ticaret Bakanlığımız desteği ile yurtdışında eğitim imkanı verdik. Üniversite sanayi işbirliğinin en güzel örneklerinden biri olarak gösterilen bu yarışmanın, hem bölgeye hem de ülkemize katma değerinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz” dedi.

“Ar-Ge ve inovasyonla yeni küresel markalar yaratılabilir”

COVID-19 salgının dünya düzeninde yeni ekonomik dengeler oluşturduğunu belirten Zeki Kıvanç, moda sektöründe 2008’den bu yana görülen en kötü krizin yaşandığına dikkat çekti. Pandemi sona erdiğinde Avrupa ve Amerika’daki moda markalarının yüzde 80’inin finansal açıdan zor durumda kalmasının öngörüldüğünü ifade eden Başkan Kıvanç, önümüzdeki süreçte hızlı teslimat, hedef pazarlara yakınlık, teknik alt yapı, deneyim, geniş ürün yelpazesi, üretim ve tasarım kapasitesi avantajları ile Türk tekstil sektörünün dünya pazarlarında daha çok ön plana çıkacağını söyledi. Küresel piyasalardaki ciddi rekabet ortamında Türk tekstil sektörünün mevcut payını artırabilmesi için de sektörün teknoloji düzeyinin, eğitilmiş insan kaynağının, Ar-Ge ve inovasyon kapasitesinin, tasarım gücünün artırılması gerektiğini vurgulayan Kıvanç, bu sayede yeni küresel markalar yaratılabileceğini söyledi.

Türk tekstil sektörünün pandemi krizini ve sektörün ihtiyaçlarını doğru okuyup yenilikçi tasarımlar geliştirmesi halinde global pazardaki payın daha da artabileceğine dikkat çekerek şöyle konuştu: “Sektörde artık dev üretim tesisleri kurmak yeterli değil. Bu fabrikaların ürünlerinin, tüketici tercihlerine göre tasarlanmasını ve üretilmesini sağlamak gerekiyor. Bunun için de özgün tasarımlar yapan, tüketiciyi tanıyan, onun ruhuna dokunmasını bilen tasarımcılara ihtiyaç var” diye konuştu.