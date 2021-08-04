ATHİB’den geleceğin tekstil mühendislerine burs imkanı

MERSİN - Ulusal düzeyde geleneksel olarak düzenlediği dokuma kumaş tasarım yarışmalarıyla sağladığı eğitim imkânlarıyla geleceğin teksitil tasarımcılarını sektöre kazandıran Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (ATHİB), üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından tekstil mühendisliğine verdiği bursları ve iş garantisini hatırlatarak başarılı öğrencilere tekstil mühendisliğini tercih etmeleri yönünde çağrıda bulundu.

Tarımdan spora, havacılıktan sanayiye birçok kulvarda kullanım alanı olan tekstilin Avrupa Birliği tarafından geleceğin sektörü olarak değerlendirildiğini anımsatan ATHİB Başkanı Fatih Doğan, sektörün ayrıca Türkiye’nin en fazla ihracat gerçekleştirdiği ikinci sektör konumunda olduğunu belirtti. Tekstil ürünlerinin Türkiye’nin toplam ihracatında yüzde 15’in üzerinde pay aldığını sözlerine ekleyen Fatih Doğan, “Tekstil ve hazır giyim sektörlerimiz verdiği dış ticaret fazlasıyla Türkiye ekonomisine yıllık 15 milyar dolardan fazla net döviz girişi sağlamaktadır. 2020 yılında 25 milyar dolar düzeyinde ihracat gerçekleştiren tekstil ve hazır giyim sektörlerimiz 2 milyonu aşkın kişiyi istihdam etmektedir. Uluslararası arenada tekstil sektöründe yaşanan gelişmeler, değişimler ve yenilikçilik eğilimleri sektörümüzde nitelikli iş gücü ihtiyacını da yıldan yıla artırmaktadır. Sektörümüzün devamlılığı ve başarısı tasarım kültürünü, inovasyonu ve yenilikçiliği öne çıkararak yakalayacağımız ivmede gizlidir”

“Projeyle tekstil mühendisliğini tercih oranı yüzde 208 arttı”

Tekstil sektörünün Türkiye’nin geleceğinde önemli roller oynamaya devam edeceğini vurgulayan Fatih Doğan, sektörün nitelikli insan kaynağı ihtiyacı bulunduğunu ifade etti. Vasıflı iş gücü için sektör olarak ellerini taşın altına koymaktan kaçınmadıklarını söyleyen Doğan, tekstil mühendisliğini tercih edecek öğrencilere “Tercihim Tekstil Mühendisliği Projesi” kapsamında lisans eğitimleri boyunca burs ve staj desteği verdiklerini, mezun olmalarının hemen ardından da istihdam imkânı sağladıklarını belirtti. Öğrencilere sağladıkları burs fonunun Ticaret Bakanlığı’nın onayı ile Tekstil ve Hazır Giyim İhracatçıları Birlikleri ve Tekstil Sanayii İşverenler Sendikası tarafından finanse edildiğini kaydeden Doğan, 2019 yılında hayata geçirilen Tercihim Tekstil Mühendisliği Projesi’nde tekstil mühendisliği bölümünü tercih etme oranının yüzde 208 arttığını, doluluk oranlarının yüzde 42’den yüzde 86’ya yükseldiğini ve yaklaşık 200 öğrenciye burs verildiğini sözlerine ekledi.

İlk 20 bine giren öğrencilere asgari ücret oranında burs verilecek

Bu yılda üniversite sınavı sonuçlarında ilk 20 bine giren öğrencilere tekstil mühendisliğini ilk beş tercih arasında yazmaları halinde net asgari ücret tutarında, 20-50 bin arasındaki öğrencilere asgari ücretin yüzde 70’i tutarında, 50-80 bin arasındaki öğrencilere ise asgari ücretin yüzde 50’si kadar burs vereceklerini belirten ATHİB Başkanı Fatih Doğan, “Örme, dokuma, boyama, iplik, konfeksiyon alanlarının yanında, Ar-Ge, imalat, satış, pazarlama ve tekstil makinalarının tamamı tekstil mühendisliğinin çalışma alanlarına giriyor. Gençlerimiz bu meslekte kariyer yapmaya karar verdiklerinde kendi kabiliyetlerine, isteklerine göre uzmanlaşma imkânlarını elde edebiliyor. Hayata değer katmak isteyen, yaptığı çalışmalarla işine, kendine ve gelecek nesillere dokunmak isteyen tüm gençlerimizi tekstil mühendisliği bölümlerine davet ediyoruz” diye konuştu.