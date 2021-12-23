Atıklar sıfırlandı, 425 ağaç kurtarıldı

BURSA (DÜNYA) - Sıfır atık konusunda sergilediği performans ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden ‘Sıfır Atık Belgesi’ alan Bursa Büyükşehir Belediyesi, hizmet binasında 2019 yılı başından bugüne kadar 25 ton kağıdın geri dönüşümünü sağladı ve böylelikle 425 ağaç kesilmekten kurtuldu. Tasarrufun yanı sıra aynı zamanda önemli bir çevre projesi olan sıfır atık ile yine belediye binasından 18,6 ton plastiğin dönüşümü ile 303 varil petrol kazanımı sağlandı. Proje kapsamında 6,7 ton camın geri dönüşümüyle 8.04 ton hammadde kazanımı, 6 ton metalin geri dönüşümü ile 7,8 ton hammadde kazanımı ve 3852 kilovatsaat enerji tasarrufu sağlanmış oldu. Büyükşehir Belediyesi yeni hizmet binasının yanı sıra Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Hayvanat Bahçesi ve Altınova ek hizmet binasına da Sıfır Atık Belgesi alınırken, bu konudaki eğitim çalışmalarına hız verildi. Büyükşehir Belediyesi sıfır atık yönetim sisteminin tüm Bursa’ya yaygınlaştırılması için hane ve sitelerde de sıfır atık gönüllüleri hareketi başlattı. Bu kapsamda ilk olarak Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl’de hane sayısı 300’ün üzerinde olan yaklaşık 50 siteye sıfır atık belgesi alınması için Büyükşehir koordinasyonunda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçe belediyeleri ile Bursa Kent Konseyi ile toplantılar yapıldı. Bu toplantılar doğrultusunda sitelere konuyla ilgili bilinçlendirme faaliyetleri için görev alacak Bursa Kent Konseyi Sıfır Atık Çalışma Grubu gönüllülerinden 20 kişiye eğitimler verildi. Gönüllüler, bu eğitimlerden sonra belirlenen yaklaşık 60 bin site sakinine konuya ilişkin bilinçlendirme faaliyetlerinde bulunup eğitimler verecek. Bunun yanında 100 BUSMEK personeli ve 15 bin öğrenciye de sıfır atık eğitimleri verildi.

Kaynak sınırlı, tüketim fazla

Projenin startını 2018 yılında bizzat kendisi veren Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, nüfus artışına bağlı olarak tüketimin de hızla arttığını, kaynakların sınırlı olması nedeniyle israfın önlenmesinin de büyük önem taşıdığını söyledi. Sıfır Atık Projesi’nin amacına ulaşması için Büyükşehir Belediyesi olarak gerekli çalışmaları yaptıklarını dile getiren Başkan Aktaş, “Sıfır Atık Projesi, Bursa ölçeğinde yürütülen çalışmaların hız kazanmasına ve atık toplama veriminin artmasına katkı sağlayacaktır. Bugüne kadar proje kapsamında sağlanan dönüşümle önemli bir tasarruf elde ettik. Büyükşehir olarak bu konudaki kararlılığımız devam edecek” dedi.