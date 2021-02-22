Atıkları dönüştürerek ekonomiye katkı sağlıyor

Kübra OĞURLU



KOCAELİ - Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün, Sıfır Atık projesi kapsamında kurduğu Kompost (Organik gübre) Üretim Tesisinde, sebze ve meyve atıklarından organik gübre üretilirken, katı atıkların dönüştürüldüğü bir başka tesiste ise, temiz enerji modeli hayata geçiriliyor.

Dünya Gazetesi Kocaeli Bölge Temsilcisi Sabiha Toprak, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ü makamında ziyaret etti. Çevreci projeleri kapsamında Sıfır Atık Belgesi alan ilk belediyeler arasında yer aldıklarını söyleyen ve çevre dostu belediyecilik hizmetlerine ilişkin bilgi veren Zinnur Büyükgöz, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın destekleriyle kompost makineleri aldık. Pazarlardan toplanan organik atıklar, ekiplerimiz tarafından alınarak kompost tesisimizdeki makinelerde yüzde 100 organik gübreye dönüştürülüyor. Her ay ortalama 4 ton organik gübre üretiliyor. Pazarlarımızda oluşan atıklar hem değerlendiriliyor hem de elde edilen organik gübre park-bahçelerimizde kullanılıyor” dedi. Ayrıca kaba atıkları bertaraf edip yakma metodu ile yok ederek enerji ürettiklerini belirten Büyükgöz, “Mobilya, yatak ve bahçe gibi kaba atıkların kırılarak öğütüldüğü bir tesis kurduk. Bu tesisle, depolama alanlarındaki kapasiteyi artırarak, kaba atıklardan elde ettiğimiz geri dönüşüm malzemelerini de enerji üretiminde kullanıyoruz” dedi.

Tarım potansiyeli yüksek



Sanayi ve bilişim üssü Gebze’nin aynı zamanda tarih, turizm ve tarım alanlarında da kendini ispat ettiğini söyleyen Başkan Büyükgöz, “Gebze büyük bir tarım potansiyeli içeriyor. Sınırları içerisinde 4 bin civarında sera mevcut. İstanbul’un sebze ihtiyacının büyük bir kısmını Gebze karşılıyor. Ayrıca ilçemizde 29 bin büyükbaş hayvan besiciliği yapılıyor” dedi.

3 bini aşkın büyük ölçekli sanayi kuruluşunu içerisinde barındıran Gebze’de, trafik sirkülasyonunun son derece yoğun olduğunu dile getiren Büyükgöz, “Gebze’nin gece nüfusu 400 bin, aktif nüfusu ise 1.5 milyon. GOSB-Tembelova-Terminal kavşakları ve Kirazpınar kavşakları yeniden ıslah edilmiş olarak hizmete sunulacak. 2022’nin sonunda Gebze- OSB-Darıca metro projesi devreye girecek. Metro ile birlikte 55 bin araç trafikten çekilmiş olacak” dedi. Bu yıl içerisinde 10 bin metrekarelik bir alana sahip olan sosyal tesisi hizmete açacaklarını da belirten Büyükgöz, eski kaymakamlık binasını GESMEK kursları ve sosyal-kültürel faaliyetlerin gerçekleştirileceği bir merkeze dönüştüreceklerini söyledi. Deprem bölgesi olması nedeniyle ilçede, Trafik Eğitim Parkı projesinin hayata geçirileceğini bildiren Büyükgöz, “Arama kurtarma ekiplerimiz orada hazır bulunacak” dedi.

Tapu sorunu 2021’in sonunda bitecek



Gebze’de yıllardır süren mülkiyet sorunlarını 2021’in sonuna kadar çözüme kavuşturacaklarını ifade eden Büyükgöz, “Özellikle iki mahallemizde yaşayan insanların yüzde 100'ünün tapusu yoktu. Hukuki girişimlerimiz sonucunda imar ve kadastro kanunundan kaynaklanan sorunları gidererek tapuları vermeye başladık. 3 bin 300 vatandaşımızdan, 1.900’ü tapu başvurusunu yaptı. Bir kısmına tapularını teslim ettik, bir kısmının da tapu işlemleri devam ediyor.