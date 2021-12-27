Atıl tesis, ihracat ve istihdam kapısı oldu

Osman Nuri BOYACI



DENİZLİ - Denizli’de Buldan Belediyesi şirketi BULDAŞ’a ait atıl durumdaki tekstil atölyesi, Belediye Başkanı Mustafa Şevik ile 4U Seracılık ve Tarım Şirketi yetkilileri arasında imzalanan protokolle 10 yıllığına kiralandı. 2 bin metrekare kapalı alana sahip tesis düzenlenerek geçen yıl temmuz ayında işletmeye açıldı. Yayla çileği, cennet hurması, elma, portakal, kivi, ayva, karnabahar brokoli başta olmak üzere 23 çeşit meyve ve sebzenin işlenerek kurutulduğu tesis hakkında bilgi veren 4U Seracılık ve Tarım Yönetim Kurulu Üyesi Yavuz Gencer, kurutulmuş ürünleri Avrupa ülkeleri başta olmak üzere çok sayıda ülkeye ihraç ettiklerini söyledi.

“İyi tarıma öncülük edeceğiz”

Tesiste mahallede yaşayan 50 kişinin istihdam edildiğini vurgulayan Gencer, üretimle ilgili şunları söyledi: “Ürünler yıkandıktan sonra dilimlenerek, uygun sıcaklıkta kurutmaya alınır. Kurutulduktan sonra besin ve vitamin değeri kaybolmadan koruyucu atmosferde paketleme makineleri tarafından ambalajlanır ve tüketiciye ulaştırılır. BRCGS Global Gıda Güvenliği, ISO 9001 kalite yönetimi, FDA, HACCP ve Helal Gıda güvenliği gibi 9 adet ulusal ve uluslararası sertifikaya sahibiz. Günde 6 ton meyve ve sebze işliyoruz.”

Gencer, “İnsana ve doğaya saygılı üretim fikri, katma değeri yüksek üretim anlayışı ve bölge insanının istihdama kazandırılması mantığıyla hayata geçirdiğimiz tesisimiz, aynı felsefe ile çalışmalarına devam ediyor. Amacımız, ülke tarımına katma değer yaratmak, bölgeye yenilikçi anlayışımızla örnek olarak iyi tarım ve organik tarım alanlarının artmasına öncülük etmek” dedi.